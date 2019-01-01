Sergen Yalçın resmen Yeni Malatyaspor'da!

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'la iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Evkur , teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdiğini duyurdu.

Erol Bulut'la yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Aytemiz 'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayıp takımdan ayrılan Sergen Yalçın'la iki yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Adil Gevrek, 46 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştıklarını olağan kongrede duyurmuştu. Prensip anlaşması resmiyete döküldü.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Sergen Yalçın'la iki yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Böylelikle iki takım adeta bir teknik direktör takasına gitmiş oldu. Erol Bulut, Malatya'dan ayrıldıktan sonra Alanya'yla anlaşmıştı.

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'ın çalıştıracağı yedinci takım olacak. Yalçın, daha önce Alanyaspor, , , , Gaziantepspor ve 'da görev aldı.

Sergen Yalçın: Geniş ve iyi bir kadroya ihtiyacımı var

"Sezonu erken açan takımların yaşadığı sorunları yaşamak istemiyoruz. Bu yüzden günlerimizi oyuncu izleyerek geçiriyoruz. Geniş, iyi bir kadroya ihtiyacımı var. Yeni Malatyaspor en doğru kadroyla yeni sezona girecek."

"Elbette UEFA 'ni kazanmak hedefimiz değil ama bir yerlere gelmek istiyoruz. Uzun süreli kontrat yapmayı sağlıklı bulmuyorum çünkü "git" dediklerinde "tazminatsız gitmem" diyecek değiliz. Başarı varsa, anlaşıyorsanız devam edersiniz."