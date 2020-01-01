Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

Siyah beyazlı ekibin simge isimlerinden Sergen Yalçın, efsanesi olduğu kulübe antrenör olarak geri döndü.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Sergen Yalçın altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ın formasını 1990-1997 ve 2002-2006 yılları arasında olmak üzere iki farklı dönemde terletti ve üç lig şampiyonluğu yaşadı.

Türk futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından biri olarak kabul edilen Sergen Yalçın, 2008-2010 yıllar arasında da Beşiktaş'ın genç takımlarında antrenörlük yaptı.

47 yaşındaki Sergen Yalçın, 2013-14 sezonunda başladığı teknik adamlık kariyerinde ise Gaziantepspor, , , , , ve son olarak 'ı çalıştırdı.