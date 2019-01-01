Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi

Antalyaspor maçında tribüne gönderilen Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi.

Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, 'in 26. haftasında ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle Sergen Yalçın'ın PDFK'ye sevkine karar verildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin Süper Lig takımlarından Beşiktaş, , Atiker , Aytemiz Alanyaspor, , İstikbal Mobilya ve takımlarını da çeşitli nedenlerle kurula sevk ettiği kaydedildi.

Atiker Konyaspor oyuncusu Nejc Skubic'in de kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildiği vurgulandı.