Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi

Alanyaspor maçının ardından hakem aleyhinde açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Yalçın'ın dışında Yukatel Başkanı Ali Çetin, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Başkanı Mehmet Sepil, Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ve Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un da PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edilirken, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in de sportmenliğe aykırı açıklamaları yüzünden kurula gönderildiğine yer verilen açıklamada, Gaziantep FK'nin talimatlara, Aytemiz ve Göztepe kulüplerinin de sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Hukuk müşavirliği ayrıca Alanyaspor idarecisi Metin Fahri Özçelik ile Göztepe Kulübü yöneticisi Talat Papatya'yı da kurula sevk etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden da maçında yaşanan saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.