Sergen Yalçın: Oyuncularım bir karakter sınavı verdi

Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Fenerbahçe deplasmanında çok iyi bir oyun oynadıklarını söylerken maçın hakemine eleştirilerde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanında oyuncularının sahaya karakter koyduklarını söylerken, maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu eleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarısının büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek Kadıköy deplasmanındaki 15 yıllık galibiyet hasretini bitirdi.

Müsabakanın ardından beIN Sports'a konuşan Yalçın, "Çok mutluyuz, oyuncularımız da mutlular. Zor bir oyun oldu. 50’de 10 kişi kaldık. Fenerbahçe fizik gücü olan bir takım. Oyuncularım bugün inançlıydı, bir karakter sınavı verdiler ve bu sınavı geçtiler. İnanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Olabilecek bütün hamleleri yapmaya çalıştım oyunun ikinci yarısında. Oynayanlar, oyuna girenler, sahaya karakter koyanlar… Hepsine teşekkür ediyorum. Lig uzun bir maraton ama puan cetveli açısından bizim için çok önemli bir galibiyetti. Ligin başlangıcı bizim için çok iyi olmadı. Avrupa olsun, lig olsun, sıkıntılı başlangıç yaptık. Oyun sistemimiz yavaş yavaş oturmaya başladı. Ne istediğimizi oyuncularımız anlamaya başladı. Önümüze umutla bakabiliyoruz bu maçlardan sonra, her geçen maç gelecek için umutlarımız artıyor." ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

"Hakem tansiyonumuzu yükseltti"

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönetiminden hiç memnun olmadığını ifade eden Yalçın şunları söyledi:

Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

"Erol Bulut’a söyleseniz o da hakemlerden şikayetçi olacak muhtemelen. Çok bir şey söylemek istemiyorum ama bunlar futbol adına olacak şeyler değil. Bir tane pozisyon söyleyeceğim. 44. Dakikada kontratak yakaladık, 2’ye 1 gidiyoruz gol atacağız, pozisyonu kesti! Böyle bir şey olabilir mi? Bu olmaz. Bu olduğu zaman, bu futbol olmuyor. Biz kendi adımıza hakem yönetiminden bugün çok üzüntülüyüz. Oyuncularım çok mücadele ettiler, savaştılar ama hakemden hiç memnun değiliz. Faulleri çalmıyor, avantajı oynatmıyor… Oynatmak istedi belki ama abarttı oynatmayı. Oyuncuları agresifleştirdi. Sen faulleri çal, niye çalmıyorsun? Mert Hakan’ın pozisyonu ikinci sarı kart değil mi? Larin’inki doğru, tamam, Mert Hakan’ı niye atmıyorsun? Kural bu, ben söylemiyorum bunu. Sen uygulamazsan kuralı, sıkıntı yaşarsın. Tansiyonumuz çıktı kenarda, yorulduk. Oyuncularımızı mı motive edelim, hakemle mi uğraşalım. Allah yardım etti de atılmadık yani, atılabilirdik sahadan. Biz büyük takım antrenörüyüz, atılırız yani. Hakem arkadaşlardan rica ediyorum, daha kontrollü maç yönetsinler. 10 kişi oynadım zaten 50 dakika, böyle yönetme yani."

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında 'yı konuk edecek.