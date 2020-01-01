Sergen Yalçın: Oyuna değil kazanmaya bakacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zor şartlarda mücadele ettiklerini ve kalan haftalarda önemli olanın üç puan almak olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 32. haftasında 'a konuk olan Beşiktaş, Caner Erkin'in 52. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan üç puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, liglere verilen aradan sonra zor bir süreç yaşandığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncular için lige bu kadar ara verilmesi çok zor. Onları da anlamak lazım, temmuz ayında maç oynuyorlar. Bazen kızıyoruz ama empati yapmak lazım. Bugün altı eksiğimiz vardı. Kulübede hamle yapacak çok oyuncumuz yoktu. Bir haftada oynadığımız üç maçta da 90 dakika oynayan oyuncularımız var."

Daha fazla takım

Sergen Yalçın kalan maçlarda önceliklerinin galip gelmek olduğunu belirtirken şunları söyledi:

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"Biz bundan sonra oyuna değil maçları kazanmaya bakacağız. İkinci yarıda golü bulduktan sonra da öyle oldu. Rakip sadece kenar ortalar yaptı. Onlar da olur bu tarz oyunlarda. Kimse kolay maç kazanamıyor. Biz de kolay kazanamıyoruz. Ama önemli olan kazanmak."

Başarılı teknik adam, derbisi öncesi N'Koudou'nun kart cezalısı durumuna düştüğünün hatırlatılması üzerine ise şunları dile getirdi:

"N'koudou'da mı yok! Bizim zaten altı tane eksiğimiz vardı. Artık elimizde kim varsa derbiye onlarla çıkacağız. Atiba döner, Boateng kesin döner. Burak döner mi, bilmiyorum. Ama çok sorun değil. Elimizde kim varsa onla sahaya çıkarız."