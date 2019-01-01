Sergen Yalçın kırmızı kartla atıldı!

Yeni Malatyapsor'un Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçta teknik direktör Sergen Yalçın kırmızı kart görerek maçı tamamlayamadı.

Süper Lig'in 10. haftasında ile Yeniş Malatyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın maça damga vurdu.

77. dakika dakikada Robin Yalçın'ın gördüğü kırmızı kartla mücadelede 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra gergin bir ortamda oynanan maçın 86. dakikasında da teknik direktör Sergen Yalçın bir pozisyonda oyuncularına sert uyarılar yaparken hakem Halis Özkahya'dan sarı kart gördü. Hakeme karşı itirazlarını sürdüren Yalçın, ardından ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

Bu kararın ardından 47 yaşındaki teknik direktör oldukça sinirlenirken yardımcıları tarafından zorlukla sakinleştirildi.

Mücadele Kasımpaşa'nın 90+5. dakikada attığı golle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.