Sergen Yalçın kırmızı kartla atıldı!
Yorum()
Vedat Yangın
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Yeniş Malatyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın maça damga vurdu.
77. dakika dakikada Robin Yalçın'ın gördüğü kırmızı kartla Yeni Malatyaspor mücadelede 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra gergin bir ortamda oynanan maçın 86. dakikasında da teknik direktör Sergen Yalçın bir pozisyonda oyuncularına sert uyarılar yaparken hakem Halis Özkahya'dan sarı kart gördü. Hakeme karşı itirazlarını sürdüren Yalçın, ardından ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.
Bu kararın ardından 47 yaşındaki teknik direktör oldukça sinirlenirken yardımcıları tarafından zorlukla sakinleştirildi.
Mücadele Kasımpaşa'nın 90+5. dakikada attığı golle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.