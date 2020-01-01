Sergen Yalçın: Karius muhtemelen bizimle olmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 sona eren Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan memnun olmadıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Bugünkü beraberlikle yarışın içinde olduğumuzu söyleyemeyiz. İki taraf da iyi mücadele etti. Oyuncularımdan memnunum. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Bir sürü pozisyonumuz var. Atacaksın... Maç kazanmak için bunları atmamız lazım. İnanılmaz pozisyonlar harcadık. Bizim için pozitif bir maç oldu diyebilirim" dedi.

Birçok sorunları olduğunu ancak bunları bir anda çözmenin mümkün olmadığını vurgulayan Sergen Yalçın, "Ligi nerede bitirebileceksek orada bitirmek istiyoruz. Oyuncularım da kazanma isteklerini gösterdi. Üstün olduğumuz ve bizim kontrolümüzde geçen bir oyun vardı. Ama her zaman istediğiniz şekilde olmuyor. Problemlerimiz var bir anda çözemiyorsunuz. Önümüzdeki sezon için kafamızda planlarımız var" diye konuştu.

47 yaşındaki teknik adam ayrıca bonservisi 'da bulunan Loris Karius'un büyük ihtimalle yeni sezonda Beşiktaş'ta olmayacağını söyledi.

Daha fazla takım

Sergen Yalçın'ın basın toplantısından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Oyuncularımız çok konsantreydiler, hafta içerisinde iyi çalıştık. Bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor. Özellikle 2-1'den sonra maçı bitirebilecek pozisyonları yakaladık ve bitirmemiz lazımdı. Böyle büyük maçlarda bitiremezsen son dakikada yediğin golle 1 puanla ayrılıyorsun. Duraklamalarda gol yememiz bizi çok üzdü ama oyuncularımın performansından gayet memnunum. Küçük detayları halledemiyoruz. Geçen hafta da iyi oynanan bir maçtan puansız ayrıldık. Bu hafta da yine iyi oynadık ve kazanamadık. Oyuncularımızın kazanma arzuları çok iyiydi ama kazanmayı beceremedik"

"Beşiktaş her zaman ofansif oynamalı"

"Takımda pozitif bir hava olduğu gerçek. Bazı farklılıklar yaratmaya çalışıyoruz. Beşiktaş her zaman ofansif oynamalı. Özellikle içerde oynadığımız maçlarda bütün camia ofansif oynayan, mücadele eden, kazanma arzusunda bir takım görmek istiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Elbette kafamızda önümüzdeki sezonla ilgili bazı planlamalar var ama ligin bitimine 11 haftalık bir süreç var. Şu anda bu planlamalarla ilgili bir bilgi vermek doğru olmaz. Sezon sonuna doğru, nisan mayıs gibi önümüzdeki sezon için elbette bir planlama yapacağız. Ama şu an bunları konuşmanın zamanı değil"

"Ayağı kayan futbolcuya faul verip, atağımızı kesiyorsun"

"Çok erken bir gol yedik ve maça neredeyse 1-0 mağlup başladık. Atiba'nın pozisyonunu görmedim, faul müydü değil miydi bilemiyorum ama hakemle ilgili küçük bir eleştiri yapayım. Oyunun 1. dakikasında Sosa lehine verdiği bir faul var. Ayağı kayan bir oyuncuya faul veriyorsun, atağımızı kesiyorsun. Sezon başından bu yana camia olarak özellikle hakem arkadaşlarla ilgili büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hakemler de hata yapabilir diyoruz ama hep aynı tarafa mı oluyor bu hatalar? Bu konuşulması gereken bir taraf"

"Oyunculara gol atmasını öğretemem"

"Bugün atılamayan gollerle ilgili, finalle ilgili benim yapabileceğim bir şey yok. Ben oyunculara gol atmasını öğretemem. Öyle bir yeteneğim de yok. Bu oyuncuların bireysel yeteneğiyle ilgili bir durum. 2-1'den sonra en az 10 tane pozisyon var. Tabii ki oyunu bitirecek golü atabilirdik. Nasıl geliştirebiliriz oyunu? Şöyle bir gerçek var: Oyun her gün gelişiyor. Takımımız daha çok efor sarf ediyor, bu net. Bunu skora çevirmede sorun yaşıyoruz. Oyuncuların bunu bireysel kaliteleriyle çözmeleri lazım. Oyuncuya kaleciyle karşı karşıya kaldığında nasıl gol atacağını öğretemeyiz, öyle bir yeteneğimiz yok."

"Yetenek problemi demeyelim"

('Takımda yetenek sorunu mu var?' sorusu üzerine) "Biraz sabır lazım. Oyuncularımız çok iyi niyetliler. Taraftarın istediği oyunu oynamaya çalışıyorlar. Oyuncuları çok eleştirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Savunmada yaptığımız küçük hatalar buradan bir puanla ayrılmamıza neden oldu. Son dakikada yemiş olmamız da ayrı bir üzüntü oldu. Oyuncularımız yetenekli oyuncular. Yetenek problemi demeyelim. Daha yeteneklisini bulabilir miyiz, diyelim o zaman"

"Büyük paralar verip üst düzey oyuncular alacak bir durum yok"

"Futbolumuzda büyük paralar verip üst düzey oyuncular alınacak gibi bir durum yok. Bunlar benden önce yapılan transferler. Ama önümüzdeki dönemde alınan oyuncular benimle alakalı olacak tabii. O zaman sorumluluk da bana ait olacak. Ben oyuncularımızın yeteneksiz olduğunu düşünmüyorum. İyi çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Maçı kazanmak için bugün de çok çaba sarf ettiler. 20 kere gidersin, 1 kere gelirler kaybedebilirsin. Bu işin gerçeği bu"

"Ben hayatımda hiç frikik çalışmadım"

"Bireysel olarak problemlerimiz var ve bunları oyuncularla konuştuk. Yavaş yavaş iyi olacak diye düşünüyorum. İki tane gol yedik, çok basit goller. Hele 90'dan sonra... Oyuncularımız tecrübeli oyuncular. Kalan 4 dakikayı eritmeleri gerekiyordu, beceremedik. Vuruş öğretilmez. Bu öğretilecek bir şey değil. Ben hayatımda hiç frikik çalışmadım antrenmanda. Oyuncuya savunma yapmayı öğretebiliriz, fizik gücünü artırabiliriz ama oyuncuya yetenek veremeyiz. Bireysellikle ilgili bir durum. Burak'ın frikikleri iyiydi baraja takılmasa içeri girebilirdi. Bilemiyorum yani. Oyuncularımı yargılamak istemiyorum. Performanslarından memnunum. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Bazen şans size gülmüyor"

"Ligin en iyi kadrosuna karşı iyi oynadık"

Bugün kazanabilir miydik? Evet, çok kolay kazanabilirdik. Erken gol yiyorsun, motivasyonun düşüyor, çıkarıyorsun öne geçiyorsun, bir sürü pozisyon buluyorsun... Yakaladığın zaman bitirmen gerekiyor. Bugün başka bir tecrübe daha yaşamış olduk ve ilerisi için bir şey daha öğrenmiş olduk. Oyuncularımızın konsantre olmadıklarını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Oynadığımız oyun iyi bir oyundu. Bir derbi maçta oynanabilecek en iyi oyunlardan birini oynadık. Ligin en iyi kadrosuna karşı. 'un kazanma alışkanlığı var. Birçok takıma sıkıntı yaratıyorlar, derbileri kazanıyorlar. Biz bu takıma büyük sıkıntılar yarattık"

" maçından sonra söylediklerim yanlış anlaşıldı"

"Geçen hafta Başakşehir maçından sonra söylediğim cümle yanlış anlaşıldı. "Hiçbir şey yapmayan takıma yenildik" dedim, eleştirildim. Rakibi küçümsemek istemedim, haddim değil. Bundan önce çok daha iyi oynayan bir Başakşehir varken bizim karşımızda öyle olamadılar, bunu anlatmaya çalışmıştım. Söylediklerim yanlış yere çekildi, üzüldüm. Yanlış anlaşıldığım için özür diliyorum. Okan Buruk'u da çok severim, iyi arkadaşımdır, çok daha iyi yerlere gelecek. Bir şey söylediğimizde bir amaç doğrultusunda söylüyorum. Başka yerlere çekilmesin. Başka bir oyuncuyu camiayı yargılayacak şeyler söylemem"

"Şapkadan tavşan çıkaramayız"

"İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Kafamızda planlar var. Önümüzdeki sezonla ilgili planlar var ama şu an bunu burada paylaşamayız. Kalan 11 haftaya konsantre olup müsabakaları kazanmamız gerekiyor. Neresi olur bilemeyiz, bakacağız sezon sonunda. Geldikten sonra takım aynı oyunu oynuyor, fazla değişiklik olmadı diye düşünenler de var. Bir sihirbaz gelir sahneye şapkadan tavşanı çıkarır "Aaa nasıl çıkardı?" dersiniz. Bizim öyle bir durumumuz yok. Şapkadan tavşan çıkaramayız. Bazı oyuncuları değiştiririz, daha fazla risk alırız. Önemlisi şu: Camiamızın istediği oyunu oynamaya çalışıyoruz. Her yerde ofansif oyun oynayacağız. Büyük takımlar ofansif oynamak zorundalar. Arkalarında büyük kitleler var ve o kitleleri memnun etmek zorundalar.

"Mevcut durumu bilerek buraya geldik"

"Bundan sonraki maçları da aynen bu şekilde ofansif oynayacağız. Futbolda başarılı olmak da var, başarısız olmak da var. Biz mevcut durumları bilerek buraya geldik ekibimle. Bu iş nereye gider, ne kadar başarılı oluruz, ne yapabiliriz... Bunları planladık. Şu an için yapabileceğimizin en iyisi bu. Camiamızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın hiçbirinin iyi niyetinden hiç şüphem yok. Bugünkü görüntü çok net, gerçekçi olmak lazım. Bu oyun herkesin gözü önünde oynanıyor. Kimseyi kandıramayız. Siz zaten gereken yorumları yapıyorsunuz takımla ilgili. Biz de insanız hata yapma lüksümüz var ama bugün itibarıyla şunu söyleyeyim ki takımın ve oyuncuların performansından memnunum"

"Karius muhtemelen bizimle olmayacak"

"Geldiğimden beri dört maçtır Karius'la oynuyoruz. Bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Zaten kiralık. Muhtemelen bizimle olmayacak çünkü ağır bir alım maddesi var galiba, tam ayrıntılarını bilmiyorum. Kaleciler de bazen şanssız olabiliyorlar. Topun bazen niyeti varsa girmeye, giriyor. Girmek istemediği zaman da girmiyor. Kaleciydi oydu buydu... Oyuncuları yargılamanın doğru olduğunu düşünmüyorum"

"Ljajic bu hafta antrenmanlara başlar"

"Bu konu çok kurcalanacak bir konu değil. Elimizdeki kadroyla oynuyoruz. Adem yoktu bugün, bir haftadır hastaydı. Bu hafta başlar antrenmanlara. İyi niyetli oyuncularımız var ama bazen olmuyor. Oyundan memnunum hiçbiriyle ilgili bir sıkıntım yok. Hücum oynadığımız için dönüşlerde biraz sorun yaşıyoruz. Pozisyonumuzu dönüşlerde iyi almamız gerekiyor. Biraz onlarla ilgili çalışmamız gerekecek ilerleyen süreçte. Kötü yolda olduğumuzu düşünmüyorum"