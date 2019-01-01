Sergen Yalçın: Hepimiz şoka girdik

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Serkan Kırıntılı’nın pozisyonu için ‘Hepimiz şoka girdik’ dedi.

BtcTurk , Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda İttifak Holding ’u 2-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, “Maçın başında öyle bir olay oldu ki, herkes şoka girdi. Enteresan bir durum oluştu. Kimse beklemiyordu. Bu oyunda bunlar oluyor. Bizde de şok etkisi yarattı” dedi.

Yalçın, “Kartın peşine de gol gelince ilk yarıda konsantre olmakta zorlandık, iyi oynayamadık pek. 2. yarıda önde basacağız, 3. bölgede oynayacağız dedik. Bizim kontrolümüzde geçti 2. yarı. Konyasporlu futbolcuları da tebrik ediyorum, kolay değil böyle mücadele etmek. Hem biz, hem de onlar bu maçı fazla düşünmesinler” diyerek sözlerini noktaladı.