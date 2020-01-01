Sergen Yalçın: Gökhan ve Caner'in gitmesini istemiyoruz

Son hafta maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek ligi üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Pandemi süresi ve sonrasında çok zor maçlar oynadık. Tüm takımlar bu sorunları yaşadı. Biz elimizden geldiğince başarılı olmaya çalıştık. Biz göreve başladıktan sonra yapabileceğimiz en iyi şey ligi üçüncü bitirmekti. Bunu başardık. ceza alacak mıgi almayacak mı bilmiyorum. Ben almamalarını isterim. Onlar hak etti bunu. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansımız da olabilir. Bu taraftarlarımıza umut veriyor"

"Kadrodan gidenler olacak"

"Hiçbir şey dışardan gözüktüğü gibi değil. Başkanımız geldiği günden beri ekonomik sorunlardan bahsediyor. Gerçekten çok zor durumdayız. Ben göreve geldiğimde hiç bir şey istemeden, tazminat maddesi koymadan 1.5 senelik imzayı attım. Kendim açısından yapabileceğim her şeyi yaptım. Burası için çok küçük bir rakam alıyorum. 3-4 sene önce 90 milyon euro bütçesi olan bir Beşiktaş vardı. Seneye 30-35 milyon euro olması gerekiyor. Bu nedenle bu kadrodan gidenler olacak"

"Burak'a o parayı ödeyebilecek durumda değiliz"

"Burak Yılmaz'ın iki senelik daha sözleşmesi vardı vardı. 2.7 milyon euro alıyordu. Ama bu parayı ödeyebilecek durumda değiliz. Tabii ben de kalmasını isterim, en iyi oyuncularla çalışmak isterim. Çünkü zaten saha kenarında olan benim, sıkıntıyı yaşayan benim. Ama artık 2-3 milyon euroluk kontratları ödeyemeyiz. Biz maaşları ödenebilir bir kadro kurmak zorundayız. Önümüzdeki 3-5 senelik süreçte bu tarz paralar verebilecek durumda değiliz. Yeni bir altyapı sistemi kurmaya çalışıyoruz. Mehmet Ekşi göreve gelecek. 3-4 sene içinde oradan oyuncular çıkartmak istiyoruz"

"Taraftarlar yapacağımız transferleri beğenmeyebilir"

"Biz mevcut pozisyonda 'de 4-5 tane tecrübeli oyuncular alacağız. Yurt dışından da 4-5 transfer yapacağız. Kaleyi yabancı yapmayacağız. Ersin'in yanına Türkiye'den yerli bir oyuncu alacağız. Taraftarlar yapacağımız transferleri beğenmeyebilir. Ama biz iyi oyuncular alacağız. Taraftarımızdan da destek istiyoruz. Birlikte hareket etmek zorundayız. Başkanımızla aramda fikir ayrılığı diye bir şey yok. Zaten öyle bir ortam da yok"

"Gökhan'ın da Caner'in de gitmesini istemiyoruz ama..."

"Ben hiçbir oyuncumun gitmesini istemiyorum. Gökhan'ın da Caner'in de gitmesini istemiyoruz. Ama mevcut şartlarda mutlu olmazlarsa gidebilirler. Ben de oyuncuyken buradan ayrıldım. Ayrıca bizim kadromuzun yaş ortalaması yüksek. Bunu biraz düşürmek lazım. Ama 15 tane genç oyuncuyla oynamak diye bir şey yok. Ben zaten 19 yaşında iki oyuncu oynatıyorum. Son yıllarda bunu yapan birisi var mı? Zaten daha Fatih gelecek, Oğuzhan gelecek. Onlara da görev vereceğiz."