Sergen Yalçın, Gökhan Töre'de ısrarcı

Gökhan Töre Beşiktaş'a dönmek, Sergen Yalçın da oyuncuyu takımında görmek istiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre'nin transfer edilmesini istiyor.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Sergen Yalçın geçen sezon 'da birlikte çalıştığı Töre'nin kadrosu için ideal bir oyuncu olduğunu düşünüyor. Yalçın, bu nedenle, yönetimden bu transfer için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

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Sergen Yalçın, 28 yaşındaki futbolcunun her iki kanatta da oynayabiliyor olması nedeniyle takıma önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyor.

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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gür, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Gökhan’ın Beşiktaş’a gitmek istediğini ve Sergen Hoca’nın da onu istediğini biliyoruz, konuştuk da ama resmi bir teklif almadık. Gitmek isterse yardımcı oluruz ama bonservis beklentimiz olacak. Takas işi zor olabilir çünkü o maaşları karşılamamız zor.” ifadelerini kullanmıştı.

Gökhan Töre, 2013 - 2019 yılları arasında Beşiktaş'ın oyuncusuydu ve 2016-17 sezonunu 'da geçirdi. Töre, 2019-20 sezonunda Yeni Malatyaspor ile 28 maça çıktı, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.