Sergen Yalçın gelecek sezon sürpriz bir takımı çalıştıracak! Her konuda anlaşıldı

Uzun bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın'ın önümüzdeki sezon Neftçi Bakü'yü çalıştıracağı söyleniyor.

Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'nin listesinde olduğu söyleniyordu

Azerbaycan'dan sürpriz bir hamle geldi

Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı yurt dışına çıkabilir

NE OLDU? Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde Sergen Yalçın olduğu iddia edilirken deneyimli çalıştırıcıdan sürpriz bir hamle geldi. CBC Sports TV'nin haberine göre, Neftçi Bakü, Sergen Yalçın ile her konuda anlaştı ve resmi açıklama iki gün içinde gelecek.

BÜYÜK RESİM: Neftçi Bakü, Azerbaycan'da 9 kez şampiyonluk yaşarken Sergen Yalçın, 2020-21 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig'de başarıya ulaştı.