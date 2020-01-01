Sergen Yalçın: Devam etmememiz gerekenler takımdan ayrılacak

Beşiktaş'ın teknik direktörü, 2-1 kaybedilen Fraport-Tav Antalyaspor maçının ardından karşılaşmada yapılan hataları değerlendirdi.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Fraport-Tav 'u konuk etti.

Konuk ekip Sinan Gümüş ve Amilton'un attığı gollerle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaş'ın tek golü Adem Ljajic'ten geldi.

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Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi.

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Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Devam etmememiz gerekenler takımdan ayrılacak"

Top rakipteyken çok nazik savunma yapıyoruz. Geldiğimizde de takımın en önemli sorunlarından biri buydu. Ama bu üç aylık süreç kafaları biraz başka yerlere götürmüş. Yavaş yavaş oyuncularımızla ilgili kararları vereceğiz. Kalan haftalar oyuncular için bir test olacak. Devam etmemiz gerekenler devam edecek, devam etmememiz gerekenler ayrılacak. Ersin ve Rıdvan'ın performanslarından memnunum. Ersin iyi bir kaleci olacağının görüntüsünü verdi. Rıdvan da gelecek için Beşiktaş'a iyi şeyler verebilir.

"Bazı şeyleri değiştireceğiz. Bunu net söyleyeyim"

İstatistik hakkında konuşmayı çok sevmiyorum. İstatistiklerin pek önemi yok. Tabelaya bakıyoruz, 2-1 mağlubuz. Oyuncuların mentalitesini ve sahaya koydukları performansını anlamak mümkün değil. Hangi kafada sahaya çıktılar, inanılır gibi değildi. Maalesef beklediğimiz verimi alamadık, bu yüzden sürekli hamle yapmak zorunda kaldık. İkinci yarı daha farklı bir oyun ortaya çıktı, Tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı maçı 4-2, 5-2 bitirebilirdik. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Bunu net söyleyeyim. Son vuruşlar çok çalışarak düzeltilecek bir şey değil. Bazı şeyleri çalışarak düzeltemezsiniz. Antalyaspor daha akıllı bir oyun oynadı. Savunmada daha organize oldular. Çok çabuk kontratağa çıktılar. Bu çok basit bir oyun planı. Buna müsaade etmemeliydik.