Sergen Yalçın'dan Muslera'ya tepki: "Senin boyunu aşar o işler"

Sergen Yalçın, Jose Mourinho ile girdiği polemikten dolayı Fernando Muslera'yı eleştirdi.

Mourinho, Türk futbolunu eleştirdi

Fernando Muslera'dan yanıt geldi

Sergen Yalçın ikisini de eleştirdi

NE OLDU? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Türk futbolu ile ilgili eleştirilerine Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'dan cevap gelmişti. Sergen Yalçın, Muslera'ya açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

NE SÖYLENDİ? Sergen Yalçın'ın Kafa Sports'ta yaptığı açıklamalar şu şekilde: "Muslera, sen yorumcu değilsin hocam. Sen bu işlere karışma. Senin boyunu aşar o işler. Son dönemde Muslera'nın saha içindeki hareketleri de normal değil. Dikkat et, oyunda sürekli hakemin üzerine koşan bir Muslera var. Bu sene biraz çizmeyi aştı gibi duruyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verdiği cevap, onun boyunu aşmış biraz."

"Seni ilgilendirmez. Sen, Galatasaray'ın kalecisisin işine bak. Hepimizin bildiği bir Muslera figürü var Türkiye'de. Efendi, düzgün bir figür var. Seni ilgilendiren bir konu değil bu. Ben eleştiririm, benim işim bu! Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim, Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin. Sen işine bak. "

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"Sana ne Mourinho'nun yaptığı açıklamadan seninle ilgili bir şey söylememiş ki. Galatasaray Kulübü ile ilgili de bir şey söylememiş. Galatasaray ile ilgili bir şey söylese bile seni ilgilendirmez. Galatasaray Kulübü cevap verir ona. O zaman bütün futbolcular çıkıp Mourinho'ya cevap versin. Muslera'ya mı kaldı Türk futbolunu korumak?"

MUSLERA NE SÖYLEMİŞTİ? Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Fernando Muslera, Mourinho'yu hedef aldığı açıklamasında şunları söylemişti: "4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir."