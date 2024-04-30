Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yanıtı: "Tarzım değil"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon için Beşiktaş ile görüştüğü iddialarına yanıt verdi.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile görüştüğü iddia edilmişti

Deneyimli çalıştırıcı söylentilere yanıt verdi

"Sezon bitmeden görüşmüyorum, tarzım değil" dedi

NE OLDU? Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ekol TV'de önümüzdeki sezon için Beşiktaş ile görüştüğü iddialarını yalanladı. Deneyimli çalıştırıcı, "Ben etik olarak, sezonu bitirmeden herhangi bir kulüple görüşme yapmayı düşünmüyorum. Ben tarzım böyle değil zaten" dedi.

NE SÖYLENDİ? Sergen Yalçın şunları söyledi: "Ben etik olarak, sezonu bitirmeden herhangi bir kulüple görüşme yapmayı düşünmüyorum. Ben tarzım böyle değil zaten. Antalyaspor'un teknik direktörüyüm, önümüzde daha 4 maç var. Sezonun bitmesini bekliyorum. Sezon bittikten sonra şartları önümüze koyacağız, ekibimle de görüşeceğim. Tek başıma hareket etmiyorum ben. Ekibimle de bunları paylaşmam gerekiyor. Daha bir toplantı yapmadık."

DAHA FAZLASI: Sergen Yalçın ayrıca, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?" anketinde en çok oyun kendisine çıkması hakkında şunları söyledi: "Gerçekten ankete katılan herkese teşekkür ederim. Çok değerli benim için. Çalıştığım zaman da söylemiştim zaten, eğer büyük takımda çalışıyorsanız, taraftar arkanızda yoksa, değilse, oralarda başarılı olma ihtimaliniz yok. Mutlaka taraftarlar birlikte hareket etmek zorundasınız. Büyük camiaların çok büyük taraftar kitleleri var, bu kitlelere hitap ediyorlar. Siz de bu ortamın içinde olmak zorundasınız. Söyleyebileceğim tek şey bu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ama dediğim gibi ligin bitimine 4 hafta var. Antalyaspor'da çalışıyorum. Bu tür konuların şu anda içinde olmak çok doğru değil"

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, cumartesi günü yaptığı açıklamada Sergen Yalçın için gelen sorunun ardından, "Doğal aday" cevabını vermişti.