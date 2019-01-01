Sergen Yalçın: Bu akşam hiç sıkılmadık

Fenerbahçe'yi 1-0'la geçen Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, maç içinde hiç sıkılmadıklarını, keyif aldıklarını belirtti.

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiğini 'yi 1-0 yenen 'da Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, hafta içi sarı-lacivertlileri analiz ettiklerini belirtirken "Rakibi oyuna başlatmayacaktık. Düşündüğümüz gibi başladık, önde baskı yaptık. Oyuncularımın agresif ve temaslı bir oyun oynaması önemliydi. Bu oyun özellikle içeride çok fark ediyor. Güzel bir oyun oldu. Daha da rahat kazanabilirdik. İnanılmaz pozisyonları harcadık. Harun bu akşam çok şanslıydı. İsteyen taraftık, bu çok önemli. İstemek ve mücadele etmek her şeyin başı. Onlar olmazsa planların yürümesi çok zor" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, yedek kulübesinin maçın her anında oyunun içinde olduğunu söylerken "Bazen kenarda sıkılabiliyoruz. Bu akşam çok keyif aldık, hiç sıkılmadık. Geldiğimizde kötü istatistiklere sahip bir takım vardı, şu anda tablo çok farklı. Henüz ligin bitmesine 5 hafta var. Hedefimiz ilk 10'da bitirmekti. Şimdi 41 puanı yakaladık, 45 puan ve üstü bizim için çok iyi olur." dedi.