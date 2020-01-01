Sergen Yalçın: Boateng'in sakatlığı var

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kevin-Prince Boateng’i sakatlığı nedeniyle ilk 11’de başlatmadığını söyledi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasının açılış maçında deplasmanda Aytemiz ’u 2-1 yendi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, ikinci yarıda oyuna aldığı Kevin-Prince Boateng’i sakatlığı olduğu için ilk 11’de başlatmadığını ifade etti.

Boyd tercihi hakkında konuşan Yalçın, “Boateng’in sakatlığı var. Adem de uzun zamandır idmana çıkmamıştı. Risk almak istemedik. Boyd’da karar kıldım. Kendisi hızlı ve atletik bir futbolcu. Hızlı hücumda bize faydası olacaktı. Kaybetseydik bu tercihler konuşulacaktı. Oyuncularımız, istediğimiz performansı sergileyebilirlerse tercihlerimiz yanlış olmaz. İkinci yarıda hücuma dönük hamleler yaptık. Giren oyuncularımız katkı veriyor ancak finali yapamıyor. Bunu çözersek maçlar daha kolay hale gelir” dedi.

Daha fazla takım

Yedikleri golde Karius’u hatalı görmediğini söyleyen Yalçın, “Fernandes iyi vurdu. Hata olarak görmüyorum. Bireysel hatalara takılmıyoruz. Gol yeriz, atarız. Oyuncularımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Güçlü bir oyun ortaya koymaya çalışıyorlar. Hak ederek kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.