Sergen Yalçın: "Başlangıçlar her zaman önemlidir"

Siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı ilk maçta üç puanla tanışan Sergen Yalçın, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1'lik skorla deviren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Yalçın, "Bulunduğumuz mevcut şartlar dolayısıyla gerçekten çok zor bir müsabaka oynadık. Maçtan önce yaptığımız konuşmada bugün en önemli şeyin kazanmak olduğunu söyledik. Bir geri dönüş gerçekleşecekse bugün kazanmamız gerekiyordu." dedi.

Aldıkları galibiyetle biraz olsun rahatladıklarını belirten Sergen Yalçın, şöyle devam etti: "İlk 45 dakika oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Hafta içinde Beşiktaş'ın nasıl oynaması gerektiğini oyuncularımıza anlatmaya çalıştık. İlk devre istediklerimizi çok iyi uyguladılar. İkinci yarıda 60. dakikadan sonra oyuncularımız biraz yoruldu. Ama Gökhan Gönül'ün attığı gol bize heyecan verdi, içimizde bazı şeyler oluşturdu. Gerçekten çok mutluyuz. Başlangıçlar her zaman önemlidir, bunu çok iyi biliyoruz."

Daha fazla takım

"Ben de çok şaşırdım..."

Sergen Yalçın, kendisi için düzenlenen imza töreninde taraftarın yoğun ilgisi karşısında mutlu olduğunu da belirtirken, "İmza töreninde inanılmaz bir ilgi vardı. Gerçekten çok şaşırdım. Taraftarın bu kadar sevgisinin olması beni çok heyecanlandırıyor. Başkana, 'Keşke futbolcu olsaydım' dedim. Teknik direktörlülüğün sorumluluğu çok başka. Ama bizim bu sorumluluğun altından kalkacak gücümüz var. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın; onları mutlu etmek için her şeyi yapacağız." diye konuştu.