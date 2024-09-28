Sergen Yalçın, Alman ekibine imza atabilir

Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'ün Sergen Yalçın'a teklif götürdüğü iddia ediliyor.

Sergen Yalçın'a Almanya'dan teklif var

Antalyaspor'dan ayrıldığından bu yana herhangi bir kulüple anlaşmadı

Sürpriz bir hamle yaşanabilir

NE OLDU? Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Sergen Yalçın sezon sonunda Akdeniz ekibine veda etmişti ve yeni sezon için herhangi bir kulüple anlaşma imzalamadı. Sergen Yalçın için Almanya'dan sürpriz iddialar var.

BÜYÜK RESİM: 343 Digital'in YouTube kanalında konuşan Ersin Düzen'in iddiasına göre, Bundesliga 2 ekibi Schalke 04, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor. Alman ekibinin deneyimli teknik direktör konusunda ısrarcı olduğu söyleniyor.

DAHA FAZLASI: Schalke 04, 6 haftası geride kalan Bundesliga II'de 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan topladı. Schalke, 18 takımlı ligde 16. sırada yer alıyor.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Schalke 04'te Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kenan Karaman da kaptan olarak forma giyiyor. Kenan Karaman, Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ta birlikte çalışmıştı.