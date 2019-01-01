Sergen Yalçın, 4 maç men cezası aldı

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü, Kasımpaşa maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 4 maç ceza aldı.

Sergen Yalçın, takımının ile oynadığı Süper Lig maçında kırmızı kart gördükten sonra maçın hakemi Halis Özkahya'ya karşı kullandığı ifadeler sebebiyle 4 maç ceza aldı.

PFDK'nın açıkladığı cezalara göre tecrübeli antrenör takımının Süper Lig'de oynayacağı 3 ve Kupası'nda oynayacağı 1 maçta sahaya çıkamayacak.

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Öte yandan, Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'da sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle para cezası verildi.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" A.Ş. başkanı Ali Yıldırım Koç'un, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, A.Ş. başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."