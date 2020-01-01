Serge Aurier'in kardeşi cinayete kurban gitti

Tottenhamlı Serge Aurier'in futbolcu kardeşi Christopher Aurier, Fransa'nın Toulouse kentinde yaşadığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

'da forma giyen Fildişili yıldız Serge Aurier'in erkek kardeşi Christopher Aurier öldürüldü.

Christopher Aurier'in bir gece kulübü dışında midesinden silahla vurulduğu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından Christopher Aurier'i öldüren katil zanlısının henüz bulunamadığı belirtildi.

Tottenham Kulübü ise olay üzerine bir başsağlığı mesajı yayımladı:

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"Büyük bir üzüntü içinde Serge Aurier'in kardeşi Christopher Aurier'in hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Kulüp olarak Serge ve ailesine taziyelerimizi iletiyoruz."