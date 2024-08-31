Serdar Saatçı sürpriz bir transferle Süper Lig'e dönebilir

21 yaşındaki milli stoper Serdar Saatçı sürpriz bir transferle Süper Lig yolunda.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yol ayrımında

Serdar Saatçı kiralık olarak gelebilir

Braga teklife sıcak bakıyor

NE OLDU? Konferans Ligi'ne play-off'larda veda eden Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi gözüne Beşiktaş'ın eski oyuncusu Serdar Saatçı'yı kestirdi.

BÜYÜK RESİM: Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor, Baniya'nın ayrılığı sonrası gündemine Braga forması giyen Serdar Saatçı'yı aldı. Braga ise Karadeniz ekibinin Serdar Saatçı için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakıyor.

DAHA FAZLASI: Serdar Saatçı, Braga formasıyla 34 maça çıktı. Milli stoper bu karşılaşmalarda 2.448 dakika sahada kalırken 2 asistlik skor katkısı verdi.

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SIRADA NE VAR? Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile yollarını ayıracağı söylenirken Avcı'nın koltuğu için öne çıkan ilk aday Şenol Güneş oldu. Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana bir yıldır herhangi bir takımı çalıştırmayan Şenol Güneş, Abdullah Avcı ayrılığının resmiyete kavuşmasıyla Trabzonspor'un başına geçebilir.