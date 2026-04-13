Serdar Gözübüyük, NEC - Feyenoord maçının ertesi günü çok sert bir karar aldı

Serdar Gözübüyük, NEC ile Feyenoord arasında oynanan ve çok tartışılan maçın (1-1) ertesi günü Instagram hesabını kapattı. Hakem, Pazar günü tartışmalı bir karar nedeniyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu karar, Rotterdam ekibinde büyük bir öfkeye yol açmıştı.

Olayın merkezinde, Philippe Sandler'in kaçan Ayase Ueda'ya yaptığı faul vardı. Gözübüyük ilk başta kart göstermedi, ancak VAR'ın müdahalesi üzerine sarı kart kararı verdi. Birçok kişinin şaşkınlığına rağmen kırmızı kart gösterilmedi.

Robin van Persie, maç sırasında dördüncü hakeme karşı sesini açıkça duyurdu. "Ne yapıyor bu adam?! Bu oyuncu hücumda değil mi?! İnanılmaz!" diye bağırdı, görünürde sinirliydi. Onun tepkisi tek başına değildi.

Maçtan sonra da konu gündemden düşmedi. Maçta forma giymeyen Anel Ahmedhodzic, Instagram üzerinden hayal kırıklığını dile getirdi. O anın görüntülerini paylaşan oyuncu, "İnanılmaz... VAR varken bile yine de yanlış karar vermek." yazdı.

Defans oyuncusu bununla da kalmadı. "Hangi dünyada bu kırmızı kart değil?" diye sordu, öfkeli bir emoji ekleyerek.

Gözübüyük sahada, Ueda'nın topu kaleci Gonzalo Crettaz'a doğru fazla ilerlettiğini açıkladı. Bu nedenle, ona göre doğrudan gol fırsatının engellenmesi söz konusu değildi.

Bir gün sonra Gözübüyük, Instagram hesabını kararttı.