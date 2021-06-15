Fenerbahçe, Darmstadt ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Darmstadt 98'de sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. Sarı - lacivertli kulüp, başarılı oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı.

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.

Geçen sezon 2. Bundesliga’da gol kralı olan Serdar Dursun’a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun."

Serdar Dursun geçen sezon ne yaptı?

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, ligde 33 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 27 kez gol sevinci yaşayan Serdar Dursun, altı kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Serdar, tüm kulvarlarda ise 36 maçta 29 gol ve sekiz asistlik bir performans sergiledi.