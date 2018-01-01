Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı

Galatasaray'dan ayrılacağı netleşen Serdar Aziz için Fenerbahçe ile anlaştı iddiası ortaya atıldı.

Serdar Aziz'in Galatasaray ile olan birlikteliği sona ererken, ciddi bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre; Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı ve sarı-kırmızılılardan alacaklarına karşılık bonservisini istedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar ile buluştu. Albayrak, Canatar'a tecrübeli stopere kulüp bulması gerektiğini iletirken, bonservis bedeli ödendiği takdirde Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil her kulübe gidebileceğini aktardı.

Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, Serdar Aziz ile her konuda anlaştı. Alacaklarına karşılık bonservisini isteyen stoper, sarı-kırmızılılarla anlaşması halinde Fenerbahçe'ye imza atacak.

Bu sezon resmi maçlarda Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan oyuncu 2 gol attı, 1 asist yaptı.