Serdar Adalı: Devre arasında mutlaka forvet alacağız

Beşiktaş Başkan Adayı Serdar Adalı, seçilmeleri halinde devre arasında forvet transfer yapacaklarını söyledi.

Beşiktaş'ın 20 Ekim pazar günü yapacağı seçimde başkan adayı olan isimlerden Serdar Adalı vaatlerini açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Serdar Adalı devre arasında forvet transferi yapacaklarını söylerken ekonomik sıkıntıları gidermeleri halinde Talisca hatta daha iyi futbolcuları getirebileceklerini söyledi.

Serdar Adalı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Burak Yılmaz'ın bazı talihsiz sakatlıkları oldu. Aslında forvet transferi için son güne kadar uğraştık. Vincent Aboubakar için çalışmalar yaptık. Gelir gelmez oynayacak bir forvete ihtiyacımız vardı. Taraftardan da baskı geldi. Yüzde yüz fayda getireceğini düşünmediğimiz bir transfer yapmadık" dedi.

"Sıkıntıları çözersek Talisca da gelir daha iyisi de"

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Ekonomik sıkıntıların altıını çizen Adalı, "Elbette taraftarımızı mutlu etmek isteriz. Daha önce ettik. Binlerce taraftarın karşılayacağı futbolcuları transfer etmek isteriz ama ekonomik şartlar şu anda izin vermiyor. Devre arasında transfer düşüncemiz var. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Ciddi bir scout ekibimiz var. Çalışmalara başladık. Ocak ayında mutlaka forvet alacağız. Ekonomik sıkıntıları çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir. Almak istedikten sonra gider alırız" diye konuştu.