Serdar Adalı: Avrupa'da kupa hayalim var

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdar Adalı verdiği röportajda birçok konuya değindi.

Beşiktaş’ta 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi heyecanlı bekleyiş sürerken, başkan adaylarından Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Serdar Adalı'nın Milliyet’e verdiği röportajdan satır başları şu şekilde:

"Tribün, Fikret Orman'ın kararında etkili oldu"

"Beşiktaş’ta hiç kimse diretmeyle başkan olmaz. Başkanı genel kurul üyeleri seçer. Fikret Bey ile çalışmamın tek sebebi ‘ihtiyacı var’ kelimesinin devamında da kulübün içinde olmak istedim. Ne bir pazarlık oldu ne de bugüne kadar bir sohbetini yaptık. Lafı bile geçmedi. Beşiktaş denildikten sonra çok işin matematiğini etmeden atlamaya hazırım, atladım da... Fikret Orman’ın bu kararında tribün çok büyük etken oldu. Onun beyni ve kalbinin içinde değilim. Ama dışarıda bir takım şeylerle mücadele ederken, insan ister istemez evinin içinde de mutlu olmak ister. Camia içinde o huzuru bulamadıktan sonra insanın fazla iştahı da kalmıyor. Bunlar benim şahsi düşüncelerim. Tabii 7 senelik doygunluk da var. Toplantıda da, birebir görüşmede de devam etmesini söyledim. Zamanın bu olmadığını ve kulübe zarar vereceğini aktardım ama geri adım atmadı."

"Çabamız şov değil"

"Çok mücadele veriyoruz. Bu çabamız şov yapmamızı gerektiren bir şey değil. Yaptığın şeyi pazarlamak dünyanın en kolay şeyi. Yapı itibarıyla bu tip şovları seven bir insan da değilim. Ama her maçtan sonra federasyon nezdinde de hakem nezdinde bunun kavgası yapıldı. Federasyona da gidildi. Çok sert mücadale verildi. Başkan tarafından da benim tarafımdan da. Bu mücadeleyi medya önünde verip, hiç birşey yapmamak da var! Pazartesi günü 20 milyon dolar civarında bir ödememiz bulunuyor. Kulübün borcu 3 milyar liraya gelmez. Bazı rakamlar iki tarafta da olduğu için borç fazla görünüyor. Mükerrer yani. Şirket ve dernek olmak üzere toplam borç 2.5 milyar civarında."

"Hoca siyaseti yapılmamalı"

“Lig devam ederken ne benim ne diğer bir adayın hoca üzerinden siyaset yapmasını doğru bulmuyorum. Takımın iyi olacağı inancındayım. Sezon sonu için şimdiden konuşmak falcılık olur. Sezon sonu tekrar konuşuruz. Hoca yeni alınan isimlerin sisteme uyduğunu söyledi. Oyuncular onun onayıyla alındı. Kolay değil. Pas oyununu becerdiğimiz zaman camianın çok da bayılarak seyredeceği bir futbol olabilir ama kolay değil. Süre istiyor.”

Mali sıkıntı meselesi

"Gelecek yöneticiler kasa kolaylığı sağlayacaklar. Yönetimde bunu sağlayacak isimler olacak. Kulüplerin durumu, genel ekonomik durumla doğru orantılı. Bu yapılandırmayı yaptıktan sonra acilen özkaynak yapısına geçmemiz lazım. 3 senelik bir planlama öngörüyoruz. Mevcut çocukların çok iyi eğitilmesi birinci ayak. Seneye kulübün altyapı takımına transfer bütçesi ayırmayı düşünüyoruz. Altyapıdan başka takımlara verdiğimiz oyunculardan bir kuruş gelmemiş. Bu mekanizmayı iyi işletmemiz lazım."

"Hayalim Avrupa'da kupa"

“On yıl önceki dönemde de Avrupa’da başarı yakalarız diye bir takım kurmuştuk. Ara sıra vizyondan bahsediyorlar da 10 sene önceki vizyon hiçbir takımda yoktu. Kadro pahalı da değildi. O dönem toplam 13 milyon euro bonservis bedeli ödemiş Beşiktaş. Hiç olmadığı kadar forma satılmıştı. Quaresma, Almeida, Fernandes... Ancak 3 Temmuz ve sonrası o kadronun önündeki en büyük engeldi. Bana göre Schuster gitmeseydi o kadro çok başarılı olurdu. Her başkan gibi benim de Avrupa’da bir şampiyonluk hayalim var.”