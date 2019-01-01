Serdal Adalı: "Ocak ayında transfer yapacağız"

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adaylarından birisi olan Serdal Adalı, basın mensuplarına konuştu.

Beşiktaş Kulübü'nde 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adaylarından olan Serdal Adalı, kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Kendisinin Fikret Orman yönetiminin devamı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Adalı, göreve gelmeleri halinde Ocak ayında transfer yapacaklarını da belirtti.

Serdal Adalı'nın basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan öne çıkan kısımlar şöyle:

"Ben Beşiktaş'a Fikret Orman'la gelmedim"

"Ben kimsenin devamı değilim. Bir kere bu söylemler, mevcut yönetime karşı bir ayıptır. Ben Beşiktaş'a Fikret Orman'la gelmedim. Bizim öncelikle camiayı tek yumruk haline getirmemiz lazım. Yönetim taraftardan, taraftardan camiadan koptu. Birbirimizle uğraşmaktan dışarıyla ilgilenemedik. Dağınıklık var ve bunu toparlamak lazım."

"Seçimden sonra ödemeler var"

"Fikret Orman'a muhaliftim ama bunu göz önünde yapmadım. Her zaman aradım, söyledim. Yanlış olduğunda, yanlış yaptığını söyledim, doğru olduğunda da tebrik ettim. Bana görev düştüğünde de geldim yönetime girdim. Beşiktaş'ın iyi olacağına inanırsam herkesle birleşirim. Pazar günü seçim var ve pazartesi günü ödemeler var. Biz bütün bunların hazırlığını yaptık. Bütün adaylar bunu biliyor. Hala bu ödemelerin planlarını yapıyoruz. Kulübün ödemeleriyle ilgileniyoruz. Çünkü şu anda da yönetimdeyiz."

Transfer konusu

"Göreve gelmemiz halinde, ocak ayında transfer yapmak için çalışmalarımız olacak. Bir tane santrfor almak istiyoruz. Orta sahaya da bir takviye yapabiliriz. Bu takımın şampiyonluk şansı var. Şampiyonluk yolundaki rakiplerimizle aramızda 3, 4 puan fark var. Futbola bir bütçe yaptık ve transferleri de bu doğrultuda yaptık. Bütçeye zarar vermeden devre arasında transfer yapacağız."

"Transfer işinde en iyisiyim"

"Sezon başında santrfor almak için son ana kadar görüşme yaptık. Aboubakar'ın da ismi listedeydi ancak uzun süre antrenman dahi yapmamıştı ve riske giremedik. Kaldı ki ben transfer işinde en iyisiyim. Gider alır gelirim. Bu sene yapılan transferler Ali Naibi'nin scout ekibiyle yaptığı transferler. 5-6 ay izlenmiş, takip edilmiş ve hoca onayı alınmış transferler. 7 hafta geride kaldı. Tabii ki sistem değişikliği nedeniyle bazı sıkıntılar ortaya çıktı. Takımın buna alışacağını biliyordum. Diğer takımlarda da durum ayrı. Çok transferle başarı gelecek diye de bir şey yok."

"Bu işler artık zengin başkanla falan olmuyor"

"Öncelikle gelir kalemlerini artırmamız gerekiyor. Sponsorlarla bir araya gelerek toplantı yapacağız ve ödemelerde bir artış talep edeceğiz. Başka kaynaklardan da para bulacağız. Bu işler artık zengin başkanla falan olmuyor. Kulübün verdiği ipotek de çok önemli değil. Siz bankaya ödemenizi yaptığınız sürece ipotek kalkar. Bugün 2'ye aldığınız şey için bankalar sizden 4 liralık ipotek ister."

"En büyük projemiz..."

"Ne ben ne de diğer adayların 1 hafta içinde şunu yapacağım, bunu yapacağım deme şansı yok. Özkaynağa dönüş en büyük projemiz olacak. Ümraniye'de Beşiktaş Akademisi'nin inşaatına başladık. 2 hafta önce başladık ve altyapının komple konaklayacağı bir yer yapıyoruz. Akademiyi inşallah bu sene bitireceğiz. Bildiğiniz gibi kulübe daha önce verdiğim bir meblağ vardı. Ben dolar olarak vermiştim ve sonra bu para TL'ye çevrildi. Şu anda 6.7 milyon TL alacağım var. O dönemde verdiğim rakam 6.7 milyon dolardı. Bu parayı bir gün olsun sormadım. Son olarak başkanla konuştum ve bu alacağım rakamla Ümraniye'yi yaptıracağımı söyledim. Futbol akademisinin inşaatını bu parayla yaptırıyoruz. Eğer seçimi kazanamazsam yine de bu akademiyi yaptıracağım."