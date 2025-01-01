Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması! Ne zaman görüşecekler?

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için önceliklerinin Sergen Yalçın olduğunu söylerken detayları açıkladı.

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın yeni başkanı seçildi

Teknik direktörlük görevi için ilk adayı Sergen Yalçın

Serdal Adalı tatildeki Sergen Yalçın'ın dönüşünü bekliyor

NE OLDU? Beşiktaş'ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı çalışmalarına başladı. Önceki gün teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolcularla bir araya gelen Adalı, siyah-beyazlıların teknik direktörlük için gündemindeki isimlerden Sergen Yalçın'la ilgili konuştu.

NE SÖYLENDİ? Milliyet'e konuşan Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın ilk aday olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi: "Sergen hoca, yurt dışında, tatile gitmiş. Bugün/yarın döndüğünde konuşacağız. Elbette camianın ve yönetimin ilk teknik direktör adayı odur. Şunu da söylemek isterim; Serdar (Topraktepe) Hoca da bu kulübün evladı. Egosu yok. Ne zaman görev verilse, aşkla, şevkle yapıyor. Onun kariyer planlamasını da geliştireceğiz."

"Bu yıl 40 milyon euroluk ödememiz var. Bu borç ortada dururken mesela 100 milyonluk yalı alır mısınız? Böyle hesapsız harcamalar var. Ümraniye’ye, Nevzat Demir Tesisleri’ne gittim. Futboldaki dağınıklığımızı orada da gördüm. Çok üzüldüm. Çözmemiz gereken ilk sorun kurumlaşmaya futboldan başlamak."

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"Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’nın sağ yanında yer alan 600 dönümlük çok güzel bir arazi var. Buranın sahibi, 75 yaşında, Amerika’da faaliyet gösteren Türk inşaat firmasının da kurucusu Mustafa Bey’i saygıyla selamlıyorum. Aramızda sözleştik. Orada 120 dönümlük alanı kulübümüzün sportif tesislerine ve etkinliklerine ayıracağız. Geri kalan 480 dönümlük arazide 250 villa, ayrıca konutlar inşa edeceğiz. Beşiktaş’ın borç yükünü çok hafifletecek, inşallah ortadan kaldırabilecek bir proje… Beşiktaş’ın dününü, gününü ve geleceğini kurtaracak projedir. Heyecanla uygulamaya geçiyoruz."