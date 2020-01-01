Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard'a açık kapı

Futbola ara vererek Survivor'a katılan Sercan Yıldırım, önümüzdeki sezon Fortuna Sittard'da oynayabileceğini ima etti.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde 'nın Fortuna Sittard takımını satın almıştı. Ünlü iş adamının bu hamlesi sonrası gözler son Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'a çevrildi.

Son olarak Karagümrük forması giyen ancak Survivor'ın teklifini kabul ederek futbola ara veren ve yarışmaya katılan Sercan Yıldırım önümüzdeki sezon futbola geri dönebilir.

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Sercan, instagram canlı yayınında bir takipçisinin 'Futbola geri dönecek misin?' sorusuna, "Futbolla ilgili şu an bir durum yok biraz tatil kafasındayım. Kardeşimin düğünü var onun da telaşı içindeyim" şeklinde cevap verdi.

Daha fazla takım

Acun Ilıcalı'nın yeni takımı Fortuna Sittard'a olası transferi için ise Sercan, "Acun ağabey ile de konuştuk bu mevzuları. Haftaya sonuçlanır diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.