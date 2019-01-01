Serbest vuruşlarda yeni 'baraj' kuralı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun serbest vuruşlarda kurulan barajlara yeni bir düzenleme getireceği iddia edildi.

Futbolda yeni bir kural değişikliği daha geliyor.

The Times' ta yer alan habere göre; Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) bugünkü toplantısına önemli bir gündem maddesi ekledi. Habere göre, serbest vuruşlar esnasında kurulan barajlara vuruşu kullanan takımdan bir oyuncu giremeyecek.

Önümüzdeki sezondan itibaren getirilecek bu yasağa göre, serbest vuruşu kullanan takımın oyuncuları, barajdan en az bir metre uzakta olmak zorunda olacaklar.

IFAB bu sayede serbest vuruşlar esnasında iki takım oyuncuları arasındaki itiş kakıştan dolayı yaşanan zaman kaybının önüne geçmeyi planlıyor.