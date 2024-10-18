Şenol Güneş, Türk futbolu tarihine geçecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadeniz ekibinin Başakşehir sınavında tarihe geçecek.

Şenol Güneş, Başakşehir maçıyla tarihe geçecek

Kariyerindeki 1000. maça çıkacak

Bu başarıya Türkiye'de ilk ulaşan isim olacak

NE OLDU? Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın Başakşehir’i konuk edecekleri karşılaşmayla, teknik direktörlük kariyerindeki 1000. maçına çıkacak.

BÜYÜK RESİM: Deneyimli antrenör, bugüne kadar çıktığı 999 karşılaşmada 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı. 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Türkiye’de 1000 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçecek.

DAHA FAZLASI: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Başakşehir karşılaşmasının provalarına devam eden Trabzonspor’da, teknik direktör Şenol Güneş duran toplarla alakalı özel çalışmalar yaptırıyor. Hem savunma hem de hücum tarafında duran topların önemine vurgu yapan Güneş, Mendy, Denswil, Okay, Banza, Serdar Saatçi gibi uzun boyu isimleri ceza sahasında daha efektif kullanmak istiyor.

Haberin devamı aşağıda

Öte yandan dünkü idmanda gol ve sonuçlandırma çalışmaları da yapıldı.

Trabzonspor, evinde alacağı 3 puanla hem taraftarını sevindirmek hem de ligdeki hedeflerini sağlamlaştırmak istiyor.