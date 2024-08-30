Şenol Güneş, Süper Lig'e dönüyor

Beşiktaş'taki görevinden ayrıldığından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Şenol Güneş, Süper Lig'e dönebilir.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yol ayrımında

Şenol Güneş koltuk için ilk aday

Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti

NE OLDU? UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'e mağlup olan Trabzonspor turnuvanın grup aşamasına yükselemeden Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yol ayrımında.

BÜYÜK RESİM: NTV Spor'un haberine göre, Trabzonspor yeni sezonun başında teknik direktör Abdullah Avcı ile vedalaşma kararı aldı. Abdullah Avcı'nın koltuğu için ilk aday Şenol Güneş.

DAHA FAZLASI: Abdullah Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanması halinde Trabzonspor, Şenol Güneş için harekete geçecek. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2023 Ekim'den bu yana boşta.

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Trabzonspor'un ikinci döneminde 44 maça çıkan Abdullah Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. 61 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor ile 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. 2020-21 ve 2022-23 sezonlarının Süper Kupası'nı da müzesine götürmüştü.