Şenol Güneş ile Roberto Carlos'a sürpriz teklif!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Şenol Güneş'in talihi açılırken deneyimli çalıştırıcı, Roberto Carlos ile aynı aday listesinde yer aldı.

Şenol Güneş son olarak Beşiktaş'ı çalıştırdı

Azerbaycan'dan teklif almıştı

Şimdi Kosova devrede

NE OLDU? Şenol Güneş, geçtiğimiz Ekim ayında Beşiktaş ile yollarını ayırdığından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmadı. Ancak tercübeli teknik direktöre birçok talip var.

BÜYÜK RESİM: Ajansspor'un haberine göre, Şenol Güneş, Kosova Milli Takımı'nı çalıştırması için teklif aldı. Kosova, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde grubunu 5. sırada tamamlamıştı ve Almanya bileti alamamıştı.

DAHA FAZLASI: İddialara göre, Kosova'nın teknik direktör adayları arasında Şenol Güneş'in yanı sıra Roberto Carlos da yer alıyor.

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NE SÖYLENDİ? Geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan'dan aldığı teklif hakkında konuşan Şenol Güneş şunları söylemişti: "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan Milli Takımı'nda çalışmaktan gurur duyarım. Teklifler belli kişilerden geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım."

SIRADA NE VAR? Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Şenol Güneş için ufukta yeni görevler var gibi görünüyor.