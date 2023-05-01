Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederken Şenol Güneş de rekor kırdığı bir geceyi geride bıraktı.

Derbide gülen taraf Beşiktaş oldu

Siyah-beyazlılar ezeli rakiplerine geçit vermiyor

En uzun galibiyet serisini yaşıyorlar

NE OLDU? Beşiktaş ile Galatasaray kritik derbide karşı karşıya gelirken siyah-beyazlılar, 3-1'lik skorla kazanan taraf oldu. Okan Buruk ile ekibi, şampiyonluk yolunda kan kaybederken Şenol Güneş ve öğrencileri rekora doydukları bir geceyi geride bıraktı.

ŞENOL GÜNEŞ NE BAŞARDI? OPTA'nın verilerine göre, Şenol Güneş, Gordon Milne'i geride bırakarak Beşiktaş'ın başında Galatasaray'ı Süper Lig tarihinde en fazla mağlup eden teknik direktör oldu. Okan Buruk'a rakip olduğu dokuz Süper Lig maçının yedisini kazanan Şenol Güneş (1B 1M), meslektaşını lig kariyerinde en fazla mağlup eden teknik direktör konumunda.

BEŞİKTAŞ NE BAŞARDI? Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu rekabet tarihinde iç sahadaki en uzun galibiyet serisini yaşıyor. Galatasaray'ın 2017/18 sezonundan bu yana Süper Lig'de en az üç kez konuk olduğu deplasmanlar arasında puan alamadığı tek rakibi Beşiktaş (6M).

DAHA FAZLASI: Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en düşük gol beklentisinde kaldığı (0.6 xG), en az toplam (7) ve isabetli (1) şut çektiği maçı Beşiktaş'a karşı oynadı. Mauro Icardi, Felipe Melo'dan (2011/12'de 3 maç) bu yana Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a bir Süper Lig sezonunda 2+ maçta gol atan ilk oyuncu oldu.