Şenol Güneş, Beşiktaş'ı yine şampiyon yaptı! Nasıl mı?

Beşiktaş, 2022/23 sezonunun ikinci yarısında gösterdiği performansla rakiplerini geride bırakarak liderliğe yükseldi.

Beşiktaş, 2022/23 sezonuna puan kayıplarıyla başladı

Şenol Güneş takımı 12. haftada devraldı

İkinci yarının şampiyonu Beşiktaş

NE OLDU? Şenol Güneş yönetiminde çıkış yakalayan Beşiktaş, 2022/23 sezonunun ikinci yarısında en çok puan toplayan takım oldu. Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında oynadıkları 16 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 2 beraberlik, 13 galibiyet alarak 41 puan toplamayı başardı. Bu performansıyla ligin ikinci yarısında 15'er maç oynayan rakipleri Galatasaray (37) ve Fenerbahçe'yi (36) geride bıraktı.

BÜYÜK RESİM: Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı kalmasa da Şenol Güneş yönetiminde topladığı puanlarla ligin ikinci yarısının lideri oldu. Siyah-beyazlıları ikinci sırada Galatasaray, üçüncü sırada Fenerbahçe takip etti.

LİGİN İKİNCİ YARISININ PUAN DURUMU NASIL?