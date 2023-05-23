Şenol Güneş, Beşiktaş'ı yine şampiyon yaptı! Nasıl mı?

- Beşiktaş, 2022/23 sezonuna puan kayıplarıyla başladı
- Şenol Güneş takımı 12. haftada devraldı
- İkinci yarının şampiyonu Beşiktaş
NE OLDU? Şenol Güneş yönetiminde çıkış yakalayan Beşiktaş, 2022/23 sezonunun ikinci yarısında en çok puan toplayan takım oldu. Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında oynadıkları 16 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 2 beraberlik, 13 galibiyet alarak 41 puan toplamayı başardı. Bu performansıyla ligin ikinci yarısında 15'er maç oynayan rakipleri Galatasaray (37) ve Fenerbahçe'yi (36) geride bıraktı.
BÜYÜK RESİM: Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı kalmasa da Şenol Güneş yönetiminde topladığı puanlarla ligin ikinci yarısının lideri oldu. Siyah-beyazlıları ikinci sırada Galatasaray, üçüncü sırada Fenerbahçe takip etti.
LİGİN İKİNCİ YARISININ PUAN DURUMU NASIL?
|TAKIM
|OM
|G
|B
|M
|PUAN
|Beşiktaş
|16
|13
|2
|1
|41
|Galatasaray
|15
|12
|1
|2
|37
|Fenerbahçe
|15
|11
|3
|1
|36
|Adana Demirspor
|15
|9
|3
|3
|30
|Kayserispor
|15
|7
|2
|6
|23