Şenol Güneş: "Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaktan gurur duyarım"

Beşiktaş'tan ayrıldıktan bu yana geleceğine dair sessizliğini bozan Şenol Güneş, Azerbaycan'a yeşil ışık yaktı.

Şenol Güneş iki ay önce Beşiktaş'tan ayrıldı

Azerbaycan'dan teklif aldığını doğruladı

Geleceğine dair açıklamalar yaptı

NE OLDU? Şenol Güneş ile Beşiktaş'ın yolları, Lugano'ya karşı UEFA Konferans Ligi'nde oynanan maçın ardından ayrılmıştı. Daha önce milli takımı da çalıştıran deneyimli teknik direktör, Azerbaycan'a yeşil ışık yaktı.

NE SÖYLENDİ? Azerbaycan basınından Sportinfo'ya konuşan Şenol Güneş şunları söyledi: "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaktan gurur duyarım. Belli kişilerden teklifler geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Hayırlısı diyelim, kısmet olursa Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaktan gurur duyarım."

BÜYÜK RESİM: UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta son bölümde yediği gollerle Lugano'yu 3-2 mağlup olmuştu. 6 Ekim sabahı teknik direktör Şenol Güneş'le yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Şenol Güneş, Azerbaycan'dan teklif aldığını doğruladı ancak resmi davet beklediğini söyledi. Resmi teklif alması halinde Azerbaycan'ın başına geçebilir.