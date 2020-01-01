Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e destek

Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş bir açıklama yayımladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, koronavirüs (Covid-19) hastalığına yakalandığını açıklayan Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Terim, 23 Mart akşamı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." demişti.

Güneş'in A Milli Takım'ın resmi kanalları aracılığıyla yayımlanan açıklamasında "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim’in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz." sözleri kullanıldı.

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Futbol Federasyonu da bir geçmiş olsun mesajı kaleme aldı ve "Galatasaray 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim, Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.