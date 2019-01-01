Şenol Güneş'ten Androrra operasyonu

Euro 2020'yi garantileyen Milliler'de Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür kadroya dahil edilirken 9 oyuncu gönderildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Takım'da kadroda değişikliğe gidildi.

İzlanda maçı sonrası yaptığı açıklamalarda Andorra karşısında yeni oyunculara şans vereceğini belirten Şenol Güneş, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok takımlarına gönderildi.

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Bu isimlerin yerine ise Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in bu 4 isme 17 Kasım Pazar günü oynanacak Andorra mücadelesinde şans vermesi bekleniyor.