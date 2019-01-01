Şenol Güneş'in milli mesaisi başladı

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş yönetimindeki ilk antrenmanına çıktı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda teknik direktör Şenol Güneş, yaklaşık 15 yıl sonra A Milli Takım'daki ilk antrenmanına çıktı.

Milli oyunculardan Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Sinan Bolat, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Emre Taşdemir takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra salonda çalıştı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, koşu ve pas çalıştı. Oyuncular, yarı sahada yapılan çift kale maçla idmana devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular iki bölüme ayrıldı. Oyuncuların bir bölümü şut çalışması, diğer bölümü ise yan top ve savunma çalışması gerçekleştirdi.

Kadrodan çıkarılan Mehmet Topal ise antrenmanda yer almadı.

Şenol Güneş'ten uyarılar

A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Şenol Güneş, ilk antrenmanında oyuncularını sık sık uyardı.

Yapılan çift kale maçı zaman zaman durduran deneyimli teknik adam, oyuncularını yaptıkları hatalarla ilgili ikaz etti.