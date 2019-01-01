Şenol Güneş'in Kagawa planı

Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçında Kagawa’yı ilk 11’de sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor.

Demir Grup ile yarın akşam kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Şenol Güneş tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Şenol Güneş, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Adriano’nun yokluğu ve Caner Erkin’in sarı kart cezalası olması yüzünden farklı bir kurguyla takımını sahaya sürecek.



Sol bekte Gary Medel’i oynatmayı planlayan deneyimli hoca, Shinji Kagawa ile Adem Ljajic’i de birlikte sahaya sürmeyi düşünüyor.

’de tedavi olan Ricardo Quaresma’nın yerine sağ kanatta yine Jeremain Lens’e şans tanıyacak olan Güneş, sol kanatta Güven ile Ljajic arasında bir tercih yapacak.

Güneş’in, Ljajic’i sol kulvarda oynatması durumunda Burak Yılmaz’ın arkasında Kagawa’ya görev vermesi bekleniyor.

Güneş solda Güven’e şans tanıması halinde Ljajic’i ortaya çekerek Kagawa’yı hamle oyuncusu yapacak.

