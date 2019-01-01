Şenol Güneş: Yarını bugünden iyi yapmalıyız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 ve sonrasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

2020 Avrupa Şampiyonası biletini alan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, millilerin elemelerdeki performansını, EURO 2020'deki beklentilerini ve gelecek planlarını anlattı.

TRTSpor'a konuşan deneyimli teknik adamın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"Bugünü dünden iyi yap, yarını da bugünden iyi yap. Biz bugünü dünden iyi yaptığımızı düşünüyoruz ama yarını da bugünden iyi yapmalıyız."

"Arnavutluk ve Andorra maçları zor kazanıldı. Belki hepsinden daha kolay kazanılan bir maçı var. Futbolun ilginç yanını gördük."

"O dönem de söyledim, ilke olarak iki takımı da çalıştırmaya sıcak bakmadığım bir dönemdi. Sonrasında Sayın Lucescu geldi. Akabinde bir teklif daha geldi ve göreve başladık. Federasyonun daveti olduğunda bir Türk bireyi olarak o göreve gitmek zorundasınız."

"Bazıları Beşiktaş üzerinden benim üstüme gelenler oldu. En az hasarla atlattığımızı düşünüyorum. Kafamızda olan projeyi yansıtabildik. Türk insanına imkan verildiği zaman, başarır. Disiplini, saygı ve sevgiyi aşıladığınızda olay kolaylaşıyor."

"Şahsım olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı çok istiyorum, Dünya Kupası'na ikinci kez katılmayı çok istiyorum ama ülke olarak her turnuvada yer almamızı arzu ediyorum. Katılabilmek için ne yapmamız gerekiyor, onu düşünüyoruz. Zirveye gitmek için ilk adımı sağlam attık. Kendimize güveniyoruz."

"Fransa maçının taktik analizini kamuoyunda işlemedik ama işlenmesi gerekiyor. Böyle bir oyun karşılığında sonuç almak çok önemlidir."

"Gruptaki 9 maçta ayrı ayrı dersler var. Bu dersleri aldığımızı düşünüyoruz. Her maçtan ayrı ayrı ders çıkardık. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de! Toplumda o kadar güzel değerler yakaladık ki! Herkese çok teşekkür ediyorum."

"Önünüze çıkan engelleri bir basamak olarak görürseniz, başarılı olursunuz. Düşüp boğuluyorsanız zaten bu işi yapamazsınız. Biz ülke olarak her zaman zorluklar karşısında savaşan bir milletiz."

"Kaybettiğimiz İzlanda maçının sonrası önemliydi çünkü bir travma yaşayabilirdik. Oynadığımız oyunu zaten tasvip etmiyoruz ama o oyuna rağmen berabere de kalabilirdik."

"Futbol böyle bir oyun. Kaybedebilirsiniz ama kaybettiğiniz zaman da ayakta kalabilmelisiniz."

"Ozan - Merih mi olacaktı, Kaan - Çağlar mı olacaktı... Burada bir tercih kullandık. O oynadı bu oynadı... Mesele bu değil. Mesele takım."

"İtalya savunmasına baskı yapıp çıkarmazsanız sıkıntı yaşıyor. Ama çıktığı zaman çok etkili. 'in savunması iyi, kontratağı iyi oynuyorlar."

"Yusuf Yazıcı'ya çok üzüldüm, geçmiş olsun. Abdülkadir, Dorukhan düzelir mi, bakacağız."

"Oyun esastır. Biz İtalya maçına çıkarken bir turnuvanın ilk maçını yapacağız. Kazanırsak da geride 6 puan var, kaybetsek de var. Belki üç puan da en iyi üçüncü olarak gruptan çıkaracak. Bizim şanssızlığımız dördüncü torbadan en güçlü takım geldi. İtalya karşısında kendi gücümüzü göreceğiz. Alacağımız netice galibiyet olursa çok seviniriz. Beraberlik de iyi. Kaybedersek de oynadığımız oyun bize güven verecek."

"Oyuncularımızı kendi takımlarında iyi oynamasını başarılı olmasını istiyorum. Ama şartlar ne olursa olsun, turnuva gelmeden oraya hazırlanmayı düşünsünler. Kendi takımları için oynasınlar ama bizi de unutmasınlar."

"Burak Yılmaz'ın performansı daha iyi olmalı, kendisine de söylüyorum. Cenk Tosun oynamasa da asla pes etmiyor, idmansız kalmıyor. Oynamayan oyuncunun kiralık da olsa oynayacağı bir kulübe gitmesinde fayda var."

"Azerbaycan'a düştüğümüz için çok mutluyum. Bundan daha iyisi olmaz. Kendi sahamızda gibi oynayacağız. Ama seyahat olarak bir sıkıntı var ki bu İsviçre'yi daha çok etkileyecek gibi görünüyor. Bugün futbol endüstriyel bir hal aldı. Yaşayış ona göre olmak zorunda."

"Futbol cesurların işidir. Çok yetenekli bir oyuncunun oyunda cesareti yoksa kaybolmaya mahkumdur. Kazanma duygusu olacak, kaybetmeye tahammülü olmayacak."

"Suat [Serdar] konusu hassas bir konu. Daha önce girişimler yapılmıştı, belli değildi. maçına gittim, beğendim. Temaslar kurduk. Olumluydu hatta evrak bekliyorduk ama olmadı."

"Bugün futbolda bir mutsuzluk görüyorum. Bu takımlar ne için top oynuyorlar? Keyif vermek, eğlendirmek ve uluslararası alanda başarılı olmak için. Bunlar olmayacaksa bu işi neden yapıyoruz? Bir de borçlanarak yapıyoruz. Kulüplerimiz borçta."

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"Ben buradan kulüp takımlarına gitmeye sıcak bakmıyorum. Şu an A Milli Takım'dayım, en tepedeyim."

"Kulüplerde 14 yabancı var. Yabancılara karşı değilim ama bu şekilde uygulanmasına karşıyım. Bu borçları yaratan sebep ne? Yabancı oyuncu. Alıyorsunuz, borçlanıyorsunuz, ödemek için bir daha yabancı alıyorsunuz."

"Bugün çocuklarımızın futbol oynayacağı alanları bulmak da mesele. O alanlar olmadan o çocuğu yetiştiremezsiniz. Çocuklara oynama alanı vereceksiniz, enerjisini atacak orada."