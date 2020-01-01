Şenol Güneş: Yabancılara ödemeler lirayla yapılmalı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzmir Ticaret Odası'ndaki "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması" etkinliğinde konuşma yaptı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kendi karakterlerini ortaya koymaları halinde alacakları sonucun takımı üst tura çıkartacağına inandığını söyledi.

İzmir Ticaret Odası'ndaki "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması" etkinliğinde konuşan Güneş, oyuncu olarak İzmir'e geçmişte çok geldiğini, o dönemde kullanılan İzmir Atatürk Stadı'nın futbol oynanmak için çok uygun olmadığını anlattı.

Kişisel olarak hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alacak olmanın gururunu taşıdığını belirten Güneş, "Biz Avrupa'da henüz üst seviyeye gelmedik. Sorunlarımız, eksiklerimiz var ama iyi yerdeyiz. Geçmişte malzemesi olmayan, tesisi olmayan hatta bir şehirden bir şehire gitmeyi zor sağlayan bir durumdan çok daha iyi durumlara geldik." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Güneş, Türk futbolunun daha üst seviyeye gelme imkanının olduğunu da belirterek, "Yaraları fazlasıyla olan bir takımımız varken, yaraları sarılmış, geride bırakılmış, yepyeni bir takımla yarışmaya girdik. Yaralı takıma da ilgi de azdı, yalnızdık. Çözümü kendi içinde arandı. Bu döneme iyi bir başlangıç var. Bu bir adımdır." diye konuştu.

"Takım karakterimizi orada sunmak zorundayız"

Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmanın önemli olduğunu kaydeden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi takım karakterimizi orada sunmak zorundayız. Bu oyundur. Bu oyunu fair play dışına çıkmadan, ses getirmeli ve göstermeliyiz. Bunun karşılığında alacağımız her sonuç bizi zaten bir üst tura çıkartır. Bu takım elemelerde 1 maç kaybetti, İzlanda maçı, olağanüstü bir maçtı, jet lag olayına inanıyorum. Biz grupta üst üste maçlar kaybetmedik. Bizim artımızdı bu. Eksimiz şu, kaybettiğimiz zaman etkilenmemizin ne kadar olacağını bilmiyoruz."

Güneş, 'ye Avrupa Futbol Şampiyonası için ev sahipliği vermemelerine rağmen 2 grup maçını Azerbaycan'da oynamalarının avantaj olacağını belirterek, "Ev sahipliğini bize vermediler ama böylelikle almış olduk. Açılış maçını oynayacak olmamız güzel oldu. Çünkü turnuvadaki ilk maç ve son maç herkesin izleyeceği maçlardır. Diğerlerinde bölünürsünüz. Dolayısıyla izlenebilecek maçta kendimizi gösterme şansımız var." şeklinde konuştu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz gibi isimlerin sakatlıklarının olduğunu hatırlatılması üzerine Güneş, her oyuncunun değerli olduğunu, gelecek dönemde kadroya yeni isimlerin katılabileceğini kaydetti.

Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'le aynı dönemde futbolcu olarak mücadele ettiklerini, o yıllarda iyi futbolcuların olduğunu ancak milli takım olarak güven eksikliğinden dolayı istenilen sonuçları alamadıklarını söyledi.

"Eğitici ile yarıştırmacıyı karıştırıyoruz"

Türk futbolunda antrenörlerin serbest bırakılması gerektiğini de savunan Güneş, şöyle konuştu:

"Antrenörleri çalıştığı işlerde serbest bırakın ama yanlışı varsa da gelip konuşabilirsiniz. Antrenör eğitimimizle ilgili sıkıntılarımız var. Yeni bir model antrenör tipi çıkarmamız lazım. Ben şimdi kendimi kaleci olarak almam, oynadık ama şimdi olsam almam. Kriterler farklı, boyunuz müsait değil, yetenek yetmez orada. Yetenek önemli, fizik önemli, bilgi önemli. Yeni modelde uluslararası antrenörler yetiştirmek durumundayız. Eğitici ile yarıştırmacıyı karıştırıyoruz. Eğitici bir süre sonra yarıştırmacı olmaz."

Güneş, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması" etkinliğindeki konuşmasında, Türk kulüplerinin borcunun her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Tesis yardımı diye alınan paraların yabancıya, transfere harcandığını ifade eden Güneş, "Yabancıya gidiyor ama futbol düzelmiyor. Alınan paralar çözüm olmuyor. Bir üretim yapmamız lazım, iki yabancı sayısını düşürüp kaliteyi çevirmemiz lazım." diye konuştu.

Futbolcu yetiştirmede de planlamanın çok iyi yapılması gerektiğini aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Yabancının kimseye zararı var mı. Var tabii ki. Ben 20 milyon avroya aldığım bir oyuncu varken, bedavaya bir oyuncu gelip de kafa kafayaysa 20 milyonu harcayamam. Benimki anormal iyi oynayacak, vazgeçilmeyecek ama buna rağmen en az parayı o alacak. Ben böyle baktığım sürece üretim yapamam ki, bu örneği güzel yapmamız lazım. X oyuncu oynadı, fazla para alan oyuncu rahatsız oluyor, 'beni bırakın' diyor."

Güneş, kulüp yapılarında sorunlar olduğunu, çok büyük paraların döndüğünü ama sorumlularının ortada olmadığını, borcu yapan başkan ve yönetimin ayrılmasıyla yükün kulübün üzerinde kaldığı bir yapının bulunduğunu vurguladı.

"Puan neden siliniyor Türkiye'de, çoğu yabancıdan"

Güneş, ekonomik nedenlerden dolayı genç oyunculara dönüş yapmak zorunda kalan takımların başarı yakaladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama aynı kulüp bir süre sonra yine aynı şeyi yaptı. Bu kısırdöngüden kurtulamıyor. Yabancı transferine bu yüzden karşı çıkıyorum, bu tek başına yabancıya karşı olmak değil. Üretiyor, tam bir ortama getiriyor, 'biraz daha yol almak için yabancı almam, marka almam lazım' diyor. Aldığımızda gösteriyle karşılıyoruz, gönderirken problemle gönderiyoruz. Puan neden siliniyor Türkiye'de, çoğu yabancıdan."

"Yabancılara ödemeler lirayla yapılmalı"

Yabancı oyuncuların ödemelerinin dövizle yapılmasına karşı olduğunu, yabancı futbolculara ödemelerin de lira olarak yapılabileceğini aktaran Güneş, "Benim bildiğim kadarıyla Trabzon, Alanya, Sivas ve 'in ödemelerinde sıkıntı yok. Bu takımlar (ligde) kafada. Beni inanıyorum ki 2-3 ay ödeme (yapamazlarsa) onlarda da aynı sorun ortaya çıkacak." dedi.

Güneş, Demir Grup 'un küme düştüğünü ancak daha sonra geldiği noktanın ortada olduğunu belirterek, bu başarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Yabancı futbolcu sayısının tartışılabileceğini ancak mukavelesi devam eden oyuncuların bulunduğunu, bu nedenle kademeli bir düşüşün yapılabileceğini belirten Güneş, "Azaltılmasından yanayım. Yabancıya yüzde yüz karşı değilim, daha iyi taranmasından yanayım. Daha az, daha kaliteli, daha bize katkı verecek oyuncu önemli." diye konuştu.

"Ünal Karaman çok başarılı"

Güneş, "çalıştığı futbolcular içinde profesyonelliği en iyi olan futbolcunun" sorulması üzerine teknik direktörlüğünü yaptığı, daha sonra birlikte çalıştıkları Ünal Karaman'ın profesyonel anlamda çok başarılı olduğunu kaydetti.

Ozan Tufan'ın 'dan dönükten sonra 'de takım kaptanı olduğunu belirten Güneş, "Bir ara yoktu, futbol hayatı bitmişti. Fenerbahçe gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kaptan ama tartışma konusu... Bunları yaşayacak. Hala da gerçek futbola dönmedi. Dalgalanmaları yenecek bir genel kültürü henüz yok. Sen de versen yetmiyor." şeklinde konuştu.

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Güneş, Arda Turan ile ilgili bir soru üzerine ise "Arda'yı biz harcadık, hatası var mı var, ama senin de çocuğun hata yapıyor. Yapmıyor mu, bizim oralarda sıkıntımız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için bir hedefi olmadığını da belirten Güneş'in, "Benim hocalığımı beğenmeyenler, bana başkanlık teklif ediyorlar." esprisi salonda gülüşmelerle karşılık buldu.

Güneş, yurt dışında oynayan Türk oyuncuların sayısının Türkiye'deki yabancı oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı değil milli takımlar ve kulüp takımlarındaki başarılardan dolayı arttığını da söyledi.