Şenol Güneş: Uzun bir yolumuz var

Şenol Güneş Norveç maçının ardından hem karşılaşmayı hem de önümüzdeki günleri değerlendirdi, oyuncularına da övgüler yağdırdı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'e karşı alınan 3-0'lık galibiyetin ardından önce TRT SPOR'a bir röportaj verdi, ardından basın toplantısında konuştu.

Şenol Güneş ne dedi?

"Güçlü bir takım olan Norveç ile oynadık ve kazandık. Mutluyuz. Kazandık ve her şeyi doğru yaptık. Rakibin gücünü biliyorduk. Zaaflarından iyi faydalandık. Karşılaşma boyunca özellikle kontra ataklardaki başarılı futbol oyunu lehimize çevirdi."

"Daha işin başındayız. Her gün yeni bir başlangıç. Uzun bir yolumuz var. Güzel bir başlangıç yaptık. Akıllı, coşkulu ve istekli oynadık. Bütün oyuncularımızı alnından öpüyorum."

"Sıkıntılarımız vardı ama hepsini çözdük. Oyuncularımız saha içerisindeki sertliklere de gerekli cevabı verdi. Provokasyonlara gelmediler. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Letonya ile daha değişik ve daha zor bir karşılaşma oynayacağız. Türk insanın başaramayacağı bir iş yoktur. İmkan ve zaman verilsin yeter."

"Oyuncularım, kazanma sorumluluğuna alıştılar. Peşinen favori olmayı ya da mağlup olmayı kabul etmemeliyiz. Letonya, zor bir maç, garanti değil. Ama oyunumuz, isteğimiz, kazanma hırsımızı kullanacağız. Her şeyi yerinde, zamanında yapmak lazım."

"Bu kadar çaba karşılığında kaybetmeye benim de oyuncularımızın da hakkı yok. Dünya Kupası'nda olmayı ben de, futbolcular da Türk milleti de çok istiyor. Bu mutluluğu Allah bozmaz yeter ki biz bozmayalım."

"Her gün yeni bir kadro var. İyi oynuyoruz ama yeterli mi? Daha iyi olmamız lazım. Savunma anlayışında oldukça mesafe aldık. Daha da iyi yapmamız lazım."

"Yusuf bugün çok çalıştı hem hücum olarak hem defans olarak. Kendini daha çok geliştirecek. Oyuncularımız madem bu işi yapıyorlar o zaman daha iyisini yapsınlar istiyoruz."

"Ozan Tufan'ı oyundan alırken kendisine 'Daha yeni başlıyorsun' dedim. Fenerbahçe'de iyi bir futbolcu olan Ozan, daha da kendini geliştirecek..

"Futbolun muhabbeti ve keyfi çok fazla. Bugün kaybetsek eleştirilirdik. Kazandık ve övgü aldık. İnşallah bundan daha iyisini yapacağız."