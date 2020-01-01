Şenol Güneş: Her iyi oynayan milli takıma alınmaz

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, katıldığı bir etkinlikte milli takımın durumunu ve ülke futbolunu değerlendirdi.

'yi 'ye taşıyan deneyimli teknik adam Şenol Güneş, kadro seçimine dair eleştirilere yanıt verirken ülke futbolunun daha iyi yerlerde olması gerektiğini savundu.

Katıldığı bir etkinlikte gündemi değerlendiren Güneş, "Her iyi oynayan oyuncu milli takıma alınmaz. Bir süre geçmesi gerekir. Avrupa'da oynayan birçok oyuncumuz var fakat bana göre istenen yere gelemediler. Kulüplerinde vazgeçilmez oyuncu olmalılar. Biz de buna destek olmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Milli takımın FIFA sıralamasındaki yerinden memnun olmadığını da dile getiren Güneş, "10 ila 20'nci sıra arasında bulunmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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'nde bir küme daha düşen Türkiye, FIFA sıralamasında 32. sırada yer alıyor.