Şenol Güneş: Sezon sonuna kadar görevdeyim

Güneş, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar ayrılmayacağını ve "milli davet" olduğu için de Mart ayındaki maçlarda Milli Takımı çalıştıracağı söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş , düzenlediği basın toplantısında sezon sonuna kadar takımın başında olacağını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere Milli Takım'ın başına geçecek ve 4 yıl görev yapacak. Güneş ayrıca Milli Takım'ın 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalarda da Milli Takım'ın başında görev yapacak.

Bu karar sonrası Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olmuştu. Güneş, sezon sonunda kadar takımın başında olduğunu ifade etti.

Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

"Mayıs'ı görmek istemeyenler var. İnşallah onlar çok Mayıs görürler. Benim yaşımdan rahatsız olanlar da var, onlara benim yaşım nasip olsun. Kin ve nefret tohumlarının ötelendiği bir hayalim var. Kızgınlıklarım, öfkelerim elbet var. Duygusal çıkışlarım da var ama hiçbirinize karşı kötü niyetim yok. Burada olmayan, benimle ilgili kötü düşünen herkesle ilgili aynı şeyleri söyleyebilirim."

"Beşiktaş'ta bugüne kadar neler yaptığımız, neler yapmadığımız sizlerin de malumudur. Beşiktaş büyük bir camia ve markasdır, ailedir. Doğruların, ilklerin, ilkelerin kulübüdür. Bu anlamda hizmeti olan herkese teşekkür ediyorum. Büyük Beşiktaş taraftarı da beni sevdi, bağrına bastı. Kısa bir süre kalsa da bu duygularım değişmedi. Her ne kadar buna çomak sokmak isteyenler, bunu yatırım olarak düşünenler olsa bile gideceğim halde aynı duygularımı paylaşırım."

"Beşiktaş'ta olan bu sevgi yüreğimde aynı sıcaklıkla kalacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Tıpkı Trabzonspor gibi. Trabzon'da da bizi hem efsane, hem yok sayanlar oldu. Hakaret etmeyi doğru bulmam."

"Gizli bir hesap yapar gibi gösterilmekten üzüldüm. Türkiye'nin en büyük kurumunun başkanı biliyor, en büyük kulübünün başkanı biliyor... Karı koca arasındaki sevgi saygıyı bilirsiniz ama odada ne yaptıklarını bilmezsiniz. O kadar da bilmeyin kardeşim!"

Sezon sonuna kadar görevde!

"Görevim bitinceye kadar başkana ve yönetime saygısızlığım olmayacak. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"Değişim sürecini sancılı yaşayacağımız bir gerçek. Bu sancıyı azaltmak için yönetimle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hatalar var mıdır? Vardır, benim veya onların. Tartışma da oradan gelir. Bu tartışmanın bir kavga olgusu oluşturmasını doğru bulmam."

"Son 4 yıla baktığınızda en iyi Beşiktaş'lı benim. Şu an bıraksam, yönetimin de önünde seçim var. Haddimi aşarak söylüyorum; bu yanlış bir karar olabilir. Çünkü seçilecek yeni yönetim o teknik adamı başarısız bulabilir."

"Sezon sonunda kadar Guti çalıştıracak diyorlar. Zaten çalıştırıyor. Beraber çalşıyoruz."

"Fenerbahçe düşmanı değilim"

"Ben eğer Türkiye'de şiddetin sebebiysem bu işi yapmam. Fenerbahçe'yle ilgili kavgada ben saldırmadım. Dayak yiyen benim. Fenerbahçe ile hiçbir sorunum olmaz, Ali Koç ile aram çok iyidir. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi."

"Milli Takım antrenörü olursam da, benim başka bir yerde kardeşim olsa Fenerbahçe'deki oyuncu daha iyiyse onu alırım. Benim niyetim herkese güzel bakmak."

"TFF'den bana yapılan bir görevlendirme var ancak bu görevlendirme sadece iki hafta, daha ötesi yok. Haziran'da diğer anlaşmayı yürürlüğe koyarlarsa koyarlar, koymazlarsa bakarız."

"İki takımı çalıştırmaya sıcak bakmam sözünün altında ezileceğim"

"Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takıma gideceğim. Giderken de her zaman, daha önce söylediğim, 'İki takımı çalıştırmaya sıcak bakmam' sözünün altında ezileceğim. Beni en çok rahatsız eden konu bu."

"Ben milli takıma Mart'ta gelmek istemiyorum dedim. Bana tebliğ yapıldı, futbolcular gibi bir milli davet aldım. 'Ceza alır mıyım?' dedim 'Alırsın' dediler. Yeni bir şey daha öğrendik. 1 haftalık gideceğim. Bu bir görevdir, benklenti değildir."

"Ben Milli Takımın başına geldiğimde yetkili ve sorumlu olacağım, ama sahibi olmayacağım. Bizim takımımız bu, hepimizin takımı."

Milli Takımdaki teknik heyeti belli oldu mu?

"Şu andaki düşüncem, Federasyon içindeki mevcut arkadaşlarla geçirmek. Bu iki maçı onlarla geçireceğim. Ondan sonraki dönem için de yeni bir yapılanma, yeni bir Milli Takım düzeni kurmak istiyorum."