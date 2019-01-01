Şenol Güneş: Rekabet kaliteyi ve başarıyı getirir

A Milli Takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Andorra maçının ardından katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ay Yıldızlılar, EURO 2020 Elemeleri H Grubu son maçında Andorra'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Turnuvaya katılmayı daha önce garantileyen Milliler, bu sonucun ardından puanını 23'e yükselterek grubu 'nın ardından ikinci sırada tamamladı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılan teknik direktör Şenol Güneş maçı, genç oyuncuları ve takımın geleceğini değerlendirdi:

"Bu çocuklar çok yetenekli"

Kendi insanımıza imkan ve zaman verip sabırlı olduğumuzda başarabiliyoruz. İşin daha başındayız, bu çocuklar çok yetenekli. Ancak henüz yolun başındalar, böyle devam etmeleri gerekiyor. Hüseyin de çok iyi bir oyuncu, onu kullanamadık. Sayı fazlalığı sebebiyle bazı oyuncuları başka yerlerde değerlendirebilir miyiz diye düşünüyoruz. Merih takımında oynayamıyor, bu iki maçta forma giymesi için oynatmak istedik. Ozan iki maçtır oynuyor, Mert az oynadı. Yüzde yüz oynayan oyuncumuz çok fazla değil, inşallah daha fazla süre alacaklar. Şu an memnunuz, daha da iyi olacaklar. İleride orta sahada bir sorun olursa o bölgede değerlendirebilmek adına Kaan'ı bugün orada oynattık. İsteğimiz bu oyunculardan daha da iyileri gelerek bu durum devam etsin.

"Yeni oyuncuları kazanmayı istedik"

Bugün farklı bir maçtı. Sahayı iyi kullandık, çabuk yön değiştirdik, kenarları kullandık. Maçın başında uzun vurup baskı yapma planları karşısında zorlandık ancak toparladık ve özellikle ikinci yarıda oyuna hakim olduk. Oyuncu kalitemiz sahaya yansıdı, daha da fazla gol atabilirdik ancak gerek yoktu, yeni oyuncuları kazanmayı istedik. Berkay, Ahmed ve Mert ilk kez milli oldu, hem onları gördük hem de maçı kazanmış olduk. İnşallah bu isimler ileride bize çok daha faydalı olurlar.

"Rekabet kaliteyi ve başarıyı getirir"

Ben her şeyi açık açık konuşuyorum, bizde gizli bir şey yok. Ülke bize bu kutsal göreve hizmet etmek için göreve getirdi. 23 kişilik bir kadromuz olacak, bu bir rekabettir. En iyi kadroyla çıkmak istiyoruz ancak Avrupa Şampiyonası'yla her şey bitmeyecek. Bu çocuklar belki 2-3 turnuva daha oynayacak. Rekabet kaliteyi ve başarıyı getirir diye düşünüyoruz. Burada oyunculara göre değil, takıma göre bakacağız. Cumhuriyeti pasaportu olan tüm oyunculara kapımız açık.

"En iyi futbolu oynamak istiyoruz"

Hayalimiz, hedefimiz öncelikli olarak 'ye katılmaktı. Mart ayında yeniden başlayacağız. Temmuz ayında geçecek turnuvada kendi adımıza oynayacağımız en iyi futbolu oynamak istiyoruz. Rakiplerimiz belli değil, onlara göre planlarımız değişebilir. Ancak bu grupta iyi sonuçlar aldık, bu oyuncu grubu Dünya Kupası elemelerinde de iyi sonuçlar elde edecek bir grup.