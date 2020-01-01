Şenol Güneş: Rakibimiz normalde daha yumuşak bir takımdı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından konuştu.

Macaristan'ın agresif oyununa karşılık veremediklerini söyleyen Şenol Güneş, "Rakibimiz normalde daha yumuşak bir takımdı, bugün agresif oynadılar. Biz o agresif oyuna cevap veremedik. Hem ofansif hem de defansif olarak düşündüğümüz oyun sahada yoktu. İkinci yarıda zaman zaman topa sahip olduk ama hücuma girişlerde yavaş oyunumuz etkinliğimizi azalttı. Kendi kalitemizin altında oynadık. Hem oyun olarak hem de skor olarak olumsuz bir maçtı. Yediğimiz golde baraj kurarken bile yeteri kadar iştahlı değildik" dedi.

"Takım olarak kötü oynadık"

Deneyimli teknik adam "Üç gün arayla bu maçları oynamak kolay değil oyuncular için. Görmemiz gereken oyuncuları görmek için en iyi maç buydu. Ama takım olarak kötü oynadık. Herhangi bir oyuncu için bireysel eleştiri yapmayı doğru bulmuyorum. Yediği gole rağmen belki de en iyi oyuncumuz Uğurcan'dı. Bu da oyunumuzun ne kadar düşük olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.