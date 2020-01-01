Şenol Güneş: "Oyuncu tercihlerinde hatalar yaptım"

Şenol Güneş; gazete, televizyon ve ajansların spor müdürleri ve temsilcileri ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin doğru yolda olduğunu söyledi.

Gazete, televizyon ve ajansların spor müdürleri ve temsilcileri ile çevrim içi toplantıda bir araya gelen ve salgın nedeniyle böyle bir toplantı organize etmek zorunda kaldıklarını aktaran Güneş, 'nde Macaristan'a yenilerek C Ligi'ne düşmelerinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Milli takımın Uluslar Ligi'ndeki performansını değerlendiren Güneş, "Böyle bir dönemde (salgın) kazanılacak maçların olumlu hava oluşturacağını biliyorduk ama olmadı. Son müsabakada olumlu özelliklerimizi gösteremedik. Uluslar Ligi müsabakaları bittikten sonra 2022 FIFA Dünya Kupası play-off şansımız azaldı." ifadelerini kullandı.

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Şenol Güneş, her maçı kazanmak için oynadıklarını belirterek, karşılaşmaları ciddiye almadıkları iddialarını yalanladı.

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"Macaristan maçının devre arasında futbolcularımın gözünde kazanma ışığını gördüm ama ne yazık ki bu ışığı sahaya yansıtamadık." diyen Güneş, "Macaristan'ın kazanma isteği ve dinamizmi bizden daha fazlaydı. Algıdan olguya geçmemiz gerekiyor. Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz UEFA sıralamasında bize denk gelen takımlardı." ifadelerini kullandı.

"Uluslar Ligi geride kaldı"

Geniş bir kadro oluşturduklarını kaydeden Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milli takıma çağrılan her oyuncu değerlidir. Uluslar Ligi geride kaldı. Bitmiş olan her şeyle vedalaşacağız. Mazeret sunarak kendi eksikliklerimizi görmezden gelmeyeceğiz. Gönül isterdi ki maçlarımızı kazanıp moral bulalım. Halkımızın bize inanmasını istiyorum. Doğru yoldayız. Gönlü güzel insanların gönlüne yerleştik. Başarıya giden yolda zaman zaman bu tür şeyler oluyor."

Milli takım kapısının layık olan herkese açık olacağını belirten 68 yaşındaki teknik adam, her zaman en iyisi için uğraştıklarını söyledi.

Ortak ve büyük hayallere beraber ulaşılabileceğini aktaran Güneş, şunları ifade etti: "Unvanı değil işi büyütmeye çalışıyoruz. Oyuncularıma ve federasyona suçlama yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu takım eleştirilebilecek ama sahip çıkılacak bir takımdır. Macaristan'ı yenip grubu ilk sırada bitirseydik bile eleştiri olacaktı çünkü iyi oynamıyorduk."

Milli takımda kadro istikrarının olmadığı yönündeki eleştiriye yanıt veren Güneş, "Bazı futbolcularımın durumları farklıydı Cengiz ve Cenk gibi. Sakatlıkları ve transfer dönemleri vardı. Uzun sakatlık dönemleri olanlar ve sakatlığı olmamasına rağmen uzun süre futboldan ayrı kalan futbolcuların eksikliğini hissettik." dedi.

"Oyuncu tercihlernde hatalar yaptım"

Oyuncu tercihlerinde hatalar yaptığını belirten Güneş, "Son müsabakada iki forvetle başlamak yerine Yusuf'la ya da İrfan yerine Deniz'le başlayabilirdik. 2000 ile 2020 arasında her şey farklı. Şimdi Z kuşağı ile yaşıyoruz. Özgürlüğüne düşkün, adaletsizliğe yer yok. Ama ilkelerimiz, prensiplerimiz yok olmuyor. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bir kere seyirci yok. Her şey farklı. Hem hocalar hem kulüpler hem de futbolcular için." diye konuştu.

Milli takımın genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün yetenekli isimler olduğunu kaydeden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Skoru değiştirebilecek isimler. Yusuf 26 defa milli takıma çağrılmış, 17'si benim dönemimde. Yetenekleri itibarıyla sonucu değiştirebilecek bir oyuncu. maçından sonra Enes ve Yusuf'a ağır eleştiriler yapıldı. Oyuncunun bir maç öncesi moralsizliği benim için önemli. Her maçta ona ihtiyaç duydum ve sahaya koydum. Yusuf dalgalanıyor. Bu dalgalanmayı kulübünde de gösteriyor. Bu sadece Yusuf için değil, Hakan için Cengiz için de geçerli. Bu eleştiriler doğru değil. Önemli olan oyunun sonucunu değiştirmesi, ister 5 dakika oynasın ister 30 dakika. Ben de İrfan ve Mahmut'u oynatırken başka şeyler planladım. Topa daha çok sahip oluruz diye düşündüm. Yusuf'la ilgili gurur duyuyorum, iftihar ediyorum, eleştirileri de saygıyla karşılıyorum."

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Yabancı oyuncu konusu

Yabancı oyuncu konusunda kendisine yönelik eleştirelere de yanıt veren Güneş, "Başarı gelmezse genel durumu kabullenmek zorundasınız. Benim söylediğim Türk futbolunun geleceğiyle ilgiliydi. Hep speküle ediliyor. Sayı, yerli ve yabancı vesaire değildi, uzun vadeli bir olaydı. Sol bek konusu da öyle sürekli speküle ediliyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın İspanya'ya 6-0 yenildiğini hatırlatan Güneş, "Almanya, 6 yedi diye dünya futbolundan mı silindi? Tabii ki Almanya ile aynı durumda değiliz ama futbolun içinde bunlar oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendi bildiğini okuyor diyenler var, tabii ki kendi bildiğimi okuyacağım." diyen Güneş, milli takımın sorumlusu olarak görev yaptığını ve eleştirilere açık olduğunu dile getirdi.