Şenol Güneş: Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı

Şenol Güneş, kazanma stresi nedeniyle beklenen futbolu ortaya koyamadıklarını ancak son dakika golüyle de olsa kazanmayı başardıklarını söyledi.

Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Ülker Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Stresli, zor bir maç oynadık, böyle zor maçları geçmek önemliydi. Geçen Andorra maçında da böyle zorlandık ve sonunda golü bulduk" dedi.

Basın toplantısının başında kravatının rengiyle ilgili bir yorum üzerine konuşan Güneş, "Dedikodu ve magazin, 'nin en üzüntülü olduğu dönemde çok anlamsız, çirkin bir şey konuşuyoruz. Futbolu bile konuşmak istemezken, kıyafetleri konuşuyoruz. Çirkin. Aklımızın ucundan geçmez, ne anlamı var, maçla ne alakası var. Rengini de bilmiyorum, Damat'tan giyiniyorum, Damat'ın reklamını yapıyoruz. Elbiseyi bana gönderdiler giydim. Haftaya da siyahını giyeceğim. Değiştiririz. Kim diyor bilmiyorum ama diyenlerin anlamsız, gereksiz konuştuğu bir şey" ifadelerini kullandı.

"Oyundaki eksikliklerimizi, oyuncularımızın kazanma ruhu ve taraftarlarımızın desteğiyle gidermeye çalıştık. Oyun akıcılığı bakımından pas yüzdemiz fazla değildi, isteğimiz fazlaydı, gerginlik vardı," diyen Şenol Güneş, karşılaşmayla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Rakibin savaşçı olması ve son şansını kullanması da bu zorlamayı öteye attı. Pozisyonlar az bulduk ama bulduklarımızı değerlendiremedik, onlara da şans verdik. Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı, tüm oyuncularda da istek vardı ama bu isteğimizle gerginlik ön plana çıkardı, sonucunda kazandık. Yarışın geldiğimiz noktasında öyle bir durum var. Kaç kazandık kaç kaybettik onlara da bakmıyorum. Ciddi olarak yapacağımız şey maçına hazırlanmak. Genelde beraberlik istemem, beraber de hiç olmadı geldiğimden beri. Beraberliğin de yeteceği bir maç olabilir. Kazanabiliriz ama futbol adına iyi şeyler yapmak istiyoruz."

Çok fazla top kaybı yaptıklarının altını çizen Güneş, şunları kaydetti:

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"Topu çevirmede eksiklerimiz oldu. Rakibin baskısından çıkmak için top kaybımızın az olması gerekiyor. Hatta pozisyon da verdik. Bir an önce maçı kazanma isteğiyle kaybettiğimiz top sonrası rakibe şans verdik. Topu fazla hızlı çevirip yön değiştiremememiz eksikliğimizdi. Kısır bir maç oldu ama sonunda kazanmak önemliydi ve kazandık. Karşımızda deplasmandaki maça göre daha güvenli bir takım vardı, final maçı olarak baktılar. Daha uyumlu ve kompakt olarak oynadılar. Rakibin savunmasının üstüne oynadığımızda gayet iyiydik, öteki türlü ikinci bölgede top alıp çıkmak istediler. O yüzden İzlanda'yı yendiler. Defansını rahat bırakırsanız, beklerini kaçırabiliyorlar. Bu maçta daha agresif, çalışkan ve güvenlilerdi. Dört maçlarının üçünü kazanarak moral bulmuşlardı. Fizik olarak iyi bir takım. Bize karşı da olağanüstü hırslı oynadılar, tebrik ediyorum."

Fransa maçı yorumu

Şenol Güneş, Fransa ile oynanacak grubun sekizinci maçı hakkında ise şu yorumu yaptı:

"Fransa maçı puan savaşını düşünmeden kendi oyunumuzu oynamak için rahat olacak. Bu maçta kazanma isteği var ama 'ya kaybedersek' korkusu da var, diye düşünüyorum. Bir an önce şampiyonaya gitmek isteyen oyuncularımız var, beklenti çok büyük, oyuncularımız da bunu hissediyor. İliklerine kadar bu milleti mutlu etmek için uğraşıyor. Aldığı sonuçla mutluluğa bir katkı yapmak istiyor. Biz millet olarak böyleyiz. Üzüntü ve sevinci paylaşırız. Şampiyonaya ha gittik ha gideceğiz, belki final maçı dedik orada hata yaptık. Şampiyonaya bir an önce gitmek için düşüncelerimiz gerginliği arttırıyor, diye düşünüyorum. Fransa maçı inşallah daha farklı olur. Sonuç olarak Fransa güçlü bir rakip ve sahasında oynayacağız."